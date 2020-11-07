Пышная певица Lizzo снялась с американским флагом на голое тело (фото)

На снимке исполнительница стоит без одежды и прикрывает рукой грудь

Американская певица и активистка бодипозитива Мелисса Вивиан Джефферсон, известная как Lizzo, снялась полностью обнаженной с американским флагом в честь проходящих в США выборов. Кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

На снимке 32-летняя исполнительница стоит без одежды в фотостудии и прикрывает рукой грудь. Правую половину ее тела заслоняет полотно государственного флага, расположенного в виде рукава и штанины.

instagram.com/lizzobeeating/

В описании поста, который набрал более 1,5 миллиона лайков, Lizzo высказалась о своих политических взглядах. «Я думаю, что сейчас эта страна принадлежит угнетателю, а все угнетенные заперты в долине капитализма. (...) Но я верю, что однажды придет время справедливости, равенства и полное устранение религии в местах, где она не нужна», — написала, в частности, певица.

В заключение знаменитость призвала граждан США посетить избирательные участки и поблагодарила всех проголосовавших.

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«Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.