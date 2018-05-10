Леся Никитюк впечатлила изысканным платьем на Каннском кинофестивале

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Леся Никитюк

Звезда украинского ТВ поделилась впечатлениями от самого пафосного кинофорума мира

Украинская телеведущая Леся Никитюк стала гостьей Каннского фестиваля. Звезда не только приняла участие в премьере одного из фильмов, но и похвасталась ярким платьем.

Леся Никитюк, которая получила немалую популярность благодаря проектам «Орел и Решка» и «Вокруг М», не перестает удивлять своих поклонников стильными снимками из престижных светских мероприятий. Так, в конце апреля звезда была одной из гостей презентации новой коллекции свадебных платьев от Pronovias, которая состоялась в Испании, а теперь приехала во Францию покорять Каннский фестиваль.

Талантливая Леся Никитюк озвучила Эрику Ван Хелсинг в украинском дубляже мультфильма «Монстры на каникулах-3: Море зовет». Поэтому появление телеведущей на Каннском фестивале было знаковым, ведь во Франции она представила отечественную делегацию.

На своей странице в Instagram Леся Никитюк уже опубликовала яркие снимки с киномероприятия. На фото украинка позирует перед камерой в атласном платье сине-зеленого цвета с соблазнительным декольте. К стильному образу телеведущая подобрала эффектные босоножки на каблуке. Обыденная прическа и макияж с акцентом на глаза завершили каннский «лук» Леси Никитюк.

Кроме этого, звезда анонсировала выход нового влога с голливудскими актерами и забавно рассказала о папарацци в Каннах.

«Здесь их тысячи, стоит пройтись в красивом платье вдоль набережной и у тебя уже 200 фото. Но это не бесплатно, девушки. За прекрасное фото папарацци требуют 100 евро. Но если ты fashion-blogger из Хмельницкого, тебе эти фото отдадут за 5 евро», – забавно отметила Леся Никитюк.

Джерело: 24 канал