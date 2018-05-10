  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Леся Никитюк впечатлила изысканным платьем на Каннском кинофестивале

    • Сьогодні, 20:09
    • Розсилка
    Леся Никитюк
    Леся Никитюк

    Звезда украинского ТВ поделилась впечатлениями от самого пафосного кинофорума мира

    Украинская телеведущая Леся Никитюк стала гостьей Каннского фестиваля. Звезда не только приняла участие в премьере одного из фильмов, но и похвасталась ярким платьем.

    Леся Никитюк, которая получила немалую популярность благодаря проектам «Орел и Решка» и «Вокруг М», не перестает удивлять своих поклонников стильными снимками из престижных светских мероприятий. Так, в конце апреля звезда была одной из гостей презентации новой коллекции свадебных платьев от Pronovias, которая состоялась в Испании, а теперь приехала во Францию покорять Каннский фестиваль.

    Талантливая Леся Никитюк озвучила Эрику Ван Хелсинг в украинском дубляже мультфильма «Монстры на каникулах-3: Море зовет». Поэтому появление телеведущей на Каннском фестивале было знаковым, ведь во Франции она представила отечественную делегацию.

    На своей странице в Instagram Леся Никитюк уже опубликовала яркие снимки с киномероприятия. На фото украинка позирует перед камерой в атласном платье сине-зеленого цвета с соблазнительным декольте. К стильному образу телеведущая подобрала эффектные босоножки на каблуке. Обыденная прическа и макияж с акцентом на глаза завершили каннский «лук» Леси Никитюк.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Леся Никитюк впечатлила изысканным платьем на Каннском кинофестивале
    Леся Никитюк впечатлила изысканным платьем на Каннском кинофестивале
    Леся Никитюк впечатлила изысканным платьем на Каннском кинофестивале

    Кроме этого, звезда анонсировала выход нового влога с голливудскими актерами и забавно рассказала о папарацци в Каннах.

    «Здесь их тысячи, стоит пройтись в красивом платье вдоль набережной и у тебя уже 200 фото. Но это не бесплатно, девушки. За прекрасное фото папарацци требуют 100 евро. Но если ты fashion-blogger из Хмельницкого, тебе эти фото отдадут за 5 евро», – забавно отметила Леся Никитюк.

    Читайте также: Ума Турман пришла на показ круизной коллекции Prada в компании сына.

    Джерело: 24 канал

    Читайте також
    знаменитости мода и красота фестиваль актриса Каннский кинофестиваль модель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ