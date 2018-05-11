Супермодель Эмили Ратажковски купила роскошный особняк (фото)

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Эмили Ратажковски

Манекенщица уплатила за новый дом площадью 1650 квадратных метров $2 млн

Известная американская топ-модель Эмили Ратажковски приобрела огромный особняк в Лос-Анджелесе. Владелицей недвижимости она стала вместе со своим супругом Себастьяном Бор-Маклардом.

Дом находится в известном районе города ангелов Эхо-Парк. Общая стоимость особняка достигает $2 млн.

Площадь дома составляет 1650 квадратных метров. В нем есть кухня, офис и гостиная с большим кирпичным камином, а также три спальни и три ванные комнаты. Комната, которую выбрали хозяева дома, оснащена гардеробом. Помещение имеет большие окна, из которых открываются роскошные виды. Также в доме установлен 15-метровый камин. В отделке интерьеров часто использовались светлые сорта дерева.

Рядом с главным поместьем расположен гостевой домик, который соединяется с виллой закрытым бассейном. Недавно во всех комнатах был сделан ремонт. В связи с этим пресса предполагает, что модель с мужем переедет в этот особняк уже в ближайшее время.

Отметим, что Эмили Ратаковск и продюсер и актер Себастьян Бир-Маклард поженились 23 февраля 2018 года. Счастливое событие стало настоящей неожиданностью для поклонников звездной пары. Даже родители модели узнали о бракосочетании дочери сразу после церемонии.

Джерело: 24 канал