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    Супермодель Эмили Ратажковски купила роскошный особняк (фото)

    • Сьогодні, 15:33
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    Эмили Ратажковски
    Эмили Ратажковски

    Манекенщица уплатила за новый дом площадью 1650 квадратных метров $2 млн

    Известная американская топ-модель Эмили Ратажковски приобрела огромный особняк в Лос-Анджелесе. Владелицей недвижимости она стала вместе со своим супругом Себастьяном Бор-Маклардом.

    Дом находится в известном районе города ангелов Эхо-Парк. Общая стоимость особняка достигает $2 млн.

    Площадь дома составляет 1650 квадратных метров. В нем есть кухня, офис и гостиная с большим кирпичным камином, а также три спальни и три ванные комнаты. Комната, которую выбрали хозяева дома, оснащена гардеробом. Помещение имеет большие окна, из которых открываются роскошные виды. Также в доме установлен 15-метровый камин. В отделке интерьеров часто использовались светлые сорта дерева.

    Рядом с главным поместьем расположен гостевой домик, который соединяется с виллой закрытым бассейном. Недавно во всех комнатах был сделан ремонт. В связи с этим пресса предполагает, что модель с мужем переедет в этот особняк уже в ближайшее время.

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    Супермодель Эмили Ратажковски купила роскошный особняк (фото)
    Супермодель Эмили Ратажковски купила роскошный особняк (фото)
    Супермодель Эмили Ратажковски купила роскошный особняк (фото)
    Супермодель Эмили Ратажковски купила роскошный особняк (фото)
    Супермодель Эмили Ратажковски купила роскошный особняк (фото)
    Супермодель Эмили Ратажковски купила роскошный особняк (фото)
    Супермодель Эмили Ратажковски купила роскошный особняк (фото)

    Отметим, что Эмили Ратаковск и продюсер и актер Себастьян Бир-Маклард поженились 23 февраля 2018 года. Счастливое событие стало настоящей неожиданностью для поклонников звездной пары. Даже родители модели узнали о бракосочетании дочери сразу после церемонии.

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    Джерело: 24 канал

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