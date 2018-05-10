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    Опубликованы фото апартаментов одной из самых богатых топ-моделей мира

    • Сьогодні, 21:08
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    Апартаменты Жизель Бундхен
    Апартаменты Жизель Бундхен

    Манекенщица продает недвижимость за $14 млн

    Экс-возлюбленная Леонардо Ди Каприо – модель Victoria's Secret Жизель Бундхен – продает семейное жилье в Нью-Йорке. За элитное жилье супруги планируют получить почти $14 млн.

    Жизель Бюндхен и спортсмен Том Брейди, которые поженились в 2009 году, решили продать роскошную квартиру в Нью-Йорке.

    По информации СМИ, пара приобрела квартиру еще в 2013 году за $14 млн. Модель и игрок американского футбола не жили в элитной квартире, а сдавали ее в аренду за $45 тыс. в месяц.

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    Опубликованы фото апартаментов одной из самых богатых топ-моделей мира
    Опубликованы фото апартаментов одной из самых богатых топ-моделей мира
    Опубликованы фото апартаментов одной из самых богатых топ-моделей мира
    Опубликованы фото апартаментов одной из самых богатых топ-моделей мира
    Опубликованы фото апартаментов одной из самых богатых топ-моделей мира
    Опубликованы фото апартаментов одной из самых богатых топ-моделей мира
    Опубликованы фото апартаментов одной из самых богатых топ-моделей мира
    Опубликованы фото апартаментов одной из самых богатых топ-моделей мира
    Опубликованы фото апартаментов одной из самых богатых топ-моделей мира
    Опубликованы фото апартаментов одной из самых богатых топ-моделей мира

    Роскошные апартаменты расположены на 48 этаже. Вид из окна квартиры выходит на знаменитый Эмпайр-стейт-билдинг. В общем квартира имеет 3310 квадратных футов. В элитное жилье входят четыре спальни, три ванные комнаты, просторная кухня и библиотека. Жители дома имеют общий спортивный зал и бассейн. Интерьер квартиры сделан в стиле «кожаной роскоши» дизайнера Питера Марино.

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    Джерело: 24 канал

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