Катя Осадчая надела изысканное платье на встречу с Джулианной Мур

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Катя Осадчая

Ведущая на Каннском кинофестивале отдала предпочтение украинскому бренду

Известная украинская ведущая Катя Осадчая приехала на Каннский кинофестиваль сразу после отдыха на Мальдивах, где она продемонстрировала эффектную пляжную вышиванку, пишет «Главком».

На странице в Instagram ведущая продемонстрировала свой новый изысканный наряд, который она выбрала специально для самого пафосного кинофестиваля мира.

Для интервью с легендарной голливудской актрисой Джулианной Мур Екатерина выбрала оригинальный топ с объемными рукавами от украинского бренда theCoat by Katya Silchenko, стоимостью $320, и белую юбку.

Пользователи не скрывали восторга от внешнего вида ведущей: «Как всегда утонченная, стильная, элегантная», «Очень красивый наряд», «Шикарний образ! Один з найкращих за рік!»