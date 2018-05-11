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    Ирина Шейк взбудоражила откровенным платьем в Каннах

    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 12:36
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    Ирина Шейк
    Ирина Шейк

    Модель продемонстрировала стильный и одновременно вызывающий наряд

    Ирина Шейк в третий день Каннского кинофестиваля вышла на красную дорожку перед премьерой картины «Прости ангел» Кристофа Оноре. Для этого мероприятия она выбрала сногсшибательный наряд с разрезами по бокам от Versace, пишет «Главком».

    Благодаря этому алому наряду с золотыми цепочками манекенщица оказалась в центре внимания. Откровенный образ Ирина дополнила золотыми босоножками и серьгами с бриллиантами.

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    Ирина Шейк взбудоражила откровенным платьем в Каннах
    Ирина Шейк взбудоражила откровенным платьем в Каннах
    Ирина Шейк взбудоражила откровенным платьем в Каннах

    Напомним, вчера Шейк выбрала для выхода на красную дорожку черное пышное платье с глубоким декольте и асимметричной юбкой, а также черные босоножки. Тогда свой роскошный образ Ирина дополнила ожерельем и серьгами с изумрудами и бриллиантами от Chopard. Волосы модель собрала в пучок и сделала макияж с ярко-красной помадой.

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    Жюри основного конкурса в этом году возглавляет Кейт Бланшетт. Оценивать новые работы на этот раз ей помогут Кристен Стюарт, Леа Сейду, Дени Вильнев, Андрей Звягинцев, Чанг Чен, Ава Дюверней, Робер Гедигян и Хадья Нин.

    Напомним, Кейт Бланшетт удивила выбором наряда. Актриса в Каннах повторила свой образ четырехлетней давности. Кейт выбрала элегантное платье с кружевом от Armani Prive, в котором в 2014 году позировала на премии «Золотой глобус».

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