Энрике Иглесиас откровенно рассказал об Анне Курниковой: Я и подумать не мог, что способен на такие долгие отношения
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Энрике Иглесиас и Анна Курникова
С рождением детей Энрике Иглесиас стал куда разговорчивее с журналистами, чем раньше
ЗС рождением детей Энрике Иглесиас стал куда разговорчивее с журналистами, чем раньшеа последние три месяца он дал уже второе, пусть и краткое, интервью об Анне Курниковой и семье, а в Instagram регулярно делится забавными видео с участием близнецов. На днях он принял участие в телешоу Un Nuevo Día, где и поговорил на личные темы.
Джерело: Hello!