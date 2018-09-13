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    Шоу-биз

    Энрике Иглесиас откровенно рассказал об Анне Курниковой: Я и подумать не мог, что способен на такие долгие отношения

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    Энрике Иглесиас и Анна Курникова - Энрике Иглесиас откровенно рассказал об Анне Курниковой: Я и подумать не мог, что способен на такие долгие отношения
    Энрике Иглесиас и Анна Курникова

    С рождением детей Энрике Иглесиас стал куда разговорчивее с журналистами, чем раньше

     ЗС рождением детей Энрике Иглесиас стал куда разговорчивее с журналистами, чем раньшеа последние три месяца он дал уже второе, пусть и краткое, интервью об Анне Курниковой и семье, а в Instagram регулярно делится забавными видео с участием близнецов. На днях он принял участие в телешоу Un Nuevo Día, где и поговорил на личные темы.

    Также, Иглесиас признался, что после рождения малышей он бежит домой сломя голову.
    «Мне нравится моя новая жизнь. Теперь, когда я работаю на студии и время подходит к 20.00, я тороплюсь домой. Мне хочется поскорее увидеть жену, детей, узнать, чем они занимались весь день, меня не волнует больше ничего в этот момент... Теперь мне приходится постоянно искать новые способы для развлечения детей, потому что их улыбки превращают меня в самого счастливого человека на свете. Это заряжает меня позитивом на весь день, я не перестаю улыбаться сам. Что может быть важнее этого?», - рассказал счастливый папа близнецов.

    Джерело: Hello!

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