Энрике Иглесиас откровенно рассказал об Анне Курниковой: Я и подумать не мог, что способен на такие долгие отношения

Артист рассказал об Анне Курниковой. «Она веселая, независимая, не пасующая перед трудностями. И если быть честным, до встречи с ней я и подумать не мог, что способен на такие долгие отношения. Раньше у меня было много разных девушек, но все это было несерьезно», - отметил Энрике.

Также, Иглесиас признался, что после рождения малышей он бежит домой сломя голову.

«Мне нравится моя новая жизнь. Теперь, когда я работаю на студии и время подходит к 20.00, я тороплюсь домой. Мне хочется поскорее увидеть жену, детей, узнать, чем они занимались весь день, меня не волнует больше ничего в этот момент... Теперь мне приходится постоянно искать новые способы для развлечения детей, потому что их улыбки превращают меня в самого счастливого человека на свете. Это заряжает меня позитивом на весь день, я не перестаю улыбаться сам. Что может быть важнее этого?», - рассказал счастливый папа близнецов.