Джиджи и Белла Хадид представили коллекцию белья Рианны на показе в Нью-Йорке



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вчера в рамках Недели моды в Нью-Йорке свою новую дизайнерскую работу представила Рианна

Если точнее - коллекцию бельевого бренда Savage x Fenty, созданную ею для девушек всех комплекций. Доказать универсальность линейки Рианна решила на подиуме, пригласив туда не только моделей первой величины – Джиджи и Беллу Хадид, а также Джоан Смоллс, но и девушек с нестандартными фигурами, танцовщиц и даже беременных.

Показ прошел в атмосфере джунглей, где модели появились в роли тропических нимф или современных амазонок. Дефиле соседствовало с откровенными танцами, превратив стандартный показ в настоящее шоу.

Приятно, что новинки с подиума сразу после этого шоу поступили в продажу - на официальном сайте бренда и в специальном поп-ап-пространстве Savage x Fenty в Нью-Йорке.





Джерело: Hello!