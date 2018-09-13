  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Джиджи и Белла Хадид представили коллекцию белья Рианны на показе в Нью-Йорке

    • Розсилка
    Джиджи и Белла Хадид представили коллекцию белья Рианны на показе в Нью-Йорке

    Вчера в рамках Недели моды в Нью-Йорке свою новую дизайнерскую работу представила Рианна

     Если точнее - коллекцию бельевого бренда Savage x Fenty, созданную ею для девушек всех комплекций. Доказать универсальность линейки Рианна решила на подиуме, пригласив туда не только моделей первой величины – Джиджи и Беллу Хадид, а также Джоан Смоллс, но и девушек с нестандартными фигурами, танцовщиц и даже беременных.

    Показ прошел в атмосфере джунглей, где модели появились в роли тропических нимф или современных амазонок. Дефиле соседствовало с откровенными танцами, превратив стандартный показ в настоящее шоу.

    1 з 18
    на весь екран згорнути
    Джиджи и Белла Хадид представили коллекцию белья Рианны на показе в Нью-Йорке
    Джиджи и Белла Хадид представили коллекцию белья Рианны на показе в Нью-Йорке
    Джиджи и Белла Хадид представили коллекцию белья Рианны на показе в Нью-Йорке
    Джиджи и Белла Хадид представили коллекцию белья Рианны на показе в Нью-Йорке
    Джиджи и Белла Хадид представили коллекцию белья Рианны на показе в Нью-Йорке
    Джиджи и Белла Хадид представили коллекцию белья Рианны на показе в Нью-Йорке
    Джиджи и Белла Хадид представили коллекцию белья Рианны на показе в Нью-Йорке
    Джиджи и Белла Хадид представили коллекцию белья Рианны на показе в Нью-Йорке
    Джиджи и Белла Хадид представили коллекцию белья Рианны на показе в Нью-Йорке
    Джиджи и Белла Хадид представили коллекцию белья Рианны на показе в Нью-Йорке
    Джиджи и Белла Хадид представили коллекцию белья Рианны на показе в Нью-Йорке
    Джиджи и Белла Хадид представили коллекцию белья Рианны на показе в Нью-Йорке
    Джиджи и Белла Хадид представили коллекцию белья Рианны на показе в Нью-Йорке
    Джиджи и Белла Хадид представили коллекцию белья Рианны на показе в Нью-Йорке
    Джиджи и Белла Хадид представили коллекцию белья Рианны на показе в Нью-Йорке
    Джиджи и Белла Хадид представили коллекцию белья Рианны на показе в Нью-Йорке
    Джиджи и Белла Хадид представили коллекцию белья Рианны на показе в Нью-Йорке

    Приятно, что новинки с подиума сразу после этого шоу поступили в продажу - на официальном сайте бренда и в специальном поп-ап-пространстве Savage x Fenty в Нью-Йорке. 


    Джерело: Hello!

    знаменитости мода и красота фотография модель самые сексуальные Белла Хадид
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ