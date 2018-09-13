Счастливые и беззаботные: Венсан Кассель и Тина Кунаки впервые вышли в свет после свадьбы

Совсем недавно весь мир обсуждал свадьбу Венсана Касселя и его молоденькой и очень красивой возлюбленной

Но после торжественного события пара исчезла из объективов журналистов. Но не надолго. Модное светское мероприятие - отличный повод с этим затвором покончить. Вчера Венсан и Тина впервые вышли в свет после собственного торжества: они стали почетными гостями гала-вечера Longchamp, посвященного 70-летию бренда, в Опере Гарнье.

Тина Кунаки появилась в стильном черном кожаном плаще с широким поясом, который подчеркивал ее тонкую талию. Из аксессуаров Кунаки отдала предпочтение маленькой сумочке. А Венсан выбрал casual: бежевые брюки, черное поло, облегченная куртка и забавная кепка.

Но главное, что заметили журналисты и гости мероприятия - неиссякаемый блеск в глазах и нежность по отношению к друг другу.

Напомним, о романе Венсана Касселя и юной модели Тины Кунаки стало известно в июле 2016-го, когда 19-летняя модель опубликовала в Instagram снимок с 49-летним актером. Потом пару несколько раз запечатлевали папарацци в разных уголках света, а в августе, в интервью Vanity Fair, стало известно об их помолвке. Несколько дней спустя после этого Венсан и Тина сыграли свадьбу.