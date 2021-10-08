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    Учитель дернул за бюстгальтер. Супермодель Ратаковски рассказала об издевательствах в школе

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    Модель Эмили Ратаковски - Учитель дернул за бюстгальтер. Супермодель Ратаковски рассказала об издевательствах в школе
    Модель Эмили Ратаковски
    instagram.com/emrata/

    Все девочки завидовали модели, когда она училась в школе, а парни дрались за то, чтобы она была с одним из них

    Американская модель и актриса Эмили Ратаковски пожаловалась на то, что красивой быть тяжело. 30-летняя звезда призналась, что с детства сталкивалась с сексуализацией своей внешности.

    Модель заверила, что родилась красивой. По словам ее матери, врач, принимавший роды, поднял на свет «идеального ребенка» и стал восхищаться внешними данными. На следующий день он привел в больницу своих детей, чтобы они посмотрели на прекрасную новорожденную.

    Эмили говорит, что семья была зациклена на ее красоте. «Моя внешность отличала меня от других. Особенно я выделялась в глазах своих родителей», — призналась актриса.

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    Учитель дернул за бюстгальтер. Супермодель Ратаковски рассказала об издевательствах в школе
    Учитель дернул за бюстгальтер. Супермодель Ратаковски рассказала об издевательствах в школе
    Учитель дернул за бюстгальтер. Супермодель Ратаковски рассказала об издевательствах в школе
    Учитель дернул за бюстгальтер. Супермодель Ратаковски рассказала об издевательствах в школе
    Учитель дернул за бюстгальтер. Супермодель Ратаковски рассказала об издевательствах в школе
    Учитель дернул за бюстгальтер. Супермодель Ратаковски рассказала об издевательствах в школе
    Учитель дернул за бюстгальтер. Супермодель Ратаковски рассказала об издевательствах в школе
    Учитель дернул за бюстгальтер. Супермодель Ратаковски рассказала об издевательствах в школе
    instagram.com/emrata/

    Мать рассказывала ей, что она сама была красивым ребенком. Все девочки завидовали ей, когда она училась в школе, а парни дрались за то, чтобы она была с одним из них.

    С 12 лет девушка начала замечать на себе восхищенные взгляды парней. «Учитель в школе дернул меня за бюстгальтер. Я не знаю, зачем он это сделал, но это было ужасно», — поделилась Ратаковски.

    Будучи ребенком, Эмили понимала, что значат все эти взгляды парней. «Я не выбирала быть такой. Мне было тяжело», — заверила звезда комедии «Красотка на всю голову».

    В 14 лет она впервые пришла в моделинг, где на нее все обратили внимание. Из-за небольшого роста модель снималась для брендов нижнего белья и одежды. Поначалу ей было тревожно из-за того, что ей приходилось фотографироваться раздетой, но потом она поняла, что это дает ей деньги и приносит небывалый успех.

    Ранее «Скотч» показывал фото найденных на Полтавщине уникальных стеклянные украшений, которым 2500 лет.

    Раскопки начали в конце июля, рассказал археолог. Здесь экспедиция нашла три стеклянные украшения. По словам Дениса Гречко, находки - это часть ожерелья.

    Им почти 2500 лет – датированные IV веком до нашей эры.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Учитель дернул за бюстгальтер. Супермодель Ратаковски рассказала об издевательствах в школе