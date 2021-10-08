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    Раскрыт «алкогольный» секрет британской королевской семьи

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    Муж принцессы Евгении - Раскрыт «алкогольный» секрет британской королевской семьи
    Муж принцессы Евгении

    Муж принцессы Евгении поделился неожиданным фактом

    Члены монаршей семьи, как оказалось, любят наведываться в бар, только вот делают они это так, чтобы об их попойке никто не узнал.

    Джеку Брусбэнку развязала язык текила Джорджа Клуни. На вечеринке, посвященной алкогольному напитку, супруг принцессы Евгении откровенно пообщался с репортером DailyMail, выпалив, что Лондон испещрен секретными туннелями, по которым передвигается королевская семья.

    «Во дворце Сент-Джеймса есть туннель в один бар, я еще не использовал его, но очень хотел бы. Мартини в этом заведении — одно из лучших в мире!» — заявил Брусбэнк.

    Подземные тоннели, как оказалось, ведут и к другим значимым зданиям Лондона, однако о них муж принцессы Евгении решил умолчать — видимо, начал отпускать алкоголь.

    Ранее «Скотч» показывал фото найденных на Полтавщине уникальных стеклянные украшений, которым 2500 лет.

    Раскопки начали в конце июля, рассказал археолог. Здесь экспедиция нашла три стеклянные украшения. По словам Дениса Гречко, находки - это часть ожерелья.

    Им почти 2500 лет – датированные IV веком до нашей эры.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Раскрыт «алкогольный» секрет британской королевской семьи