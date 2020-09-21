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    Шоу-биз

    Невыносимо горячо! Супермодель Эмили Ратаковски снялась топлес для модного глянца

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    Американская супермодель Эмили Ратаковски - Невыносимо горячо! Супермодель Эмили Ратаковски снялась топлес для модного глянца
    Американская супермодель Эмили Ратаковски
    instagram.com/emrata/

    Фанаты оценили внешний вид знаменитости в комментарих

    Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски приняла участие в откровенной фотосессии для модного журнала V Magazine. Серия кадров появилась в ее Instagram-аккаунте.

    На размещенных черно-белых снимках 29-летняя манекенщица позирует перед камерой топлес в плавках на высокой талии. При этом обнаженные части тела Ратаковски прикрыла руками. Публикация набрала 840 тысяч лайков.

    Автором съемки выступил дуэт голландских фотографов Инес и Винуд (Inez & Vinoodh), чьи работы неоднократно попадали на страницы Vogue, Vanity Fair, Harper's Bazaar.

    Фанаты оценили внешний вид знаменитости в комментарих. «Мне очень нравятся эти снимки», «Ты потрясаешь меня», «Очень горячо», «Невероятная красота», «Одни из твоих лучших фотографий», — высказывались они.

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

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