Горячая супермодель Белла Хадид показала свои неопубликованные откровенные фото



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Супермодель Белла Хадид Фото: @bellahadid

Фанаты оценили внешний вид супермодели в комментариях под публикацией

В сети появились неопубликованные кадры со съемки рекламной кампании люксового бренда Versace, в которой приняла участие американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, признанная самой красивой женщиной в мире. Серия фото была опубликована на ее странице в Instagram.

Так, на первом размещенном снимке Хадид позирует сидя на коленях на пляже с желтым кассетным плеером в руках. Модель одета в коричневое бикини на завязках с золотыми вставками. Ее образ дополнили золотые серьги, кулон и браслеты на двух руках.

На другом фото модель лежит на шезлонге в черной мини-юбке и кроп-топе с длинными рукавами, который оформлен глубоким декольте. На ней также — крупные серьги-кольца, несколько цепей на шее, браслет и кольца.

Кроме того, знаменитость запечатлели сидящей в слитном купальнике на берегу океана под белым зонтом от солнца. При этом на плечи Хадид накинуто ярко-красное полотенце.

Фанаты оценили внешний вид супермодели в комментариях под публикацией, которая набрала более миллиона лайков. «Просто неотразима, а тот, кто говорит иначе, просто завидует», «Восхитительная фигура», «Великолепна», «Белла, у тебя шикарное тело», «Выглядишь дорого», — высказывались они.

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