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    Горячая супермодель Белла Хадид показала свои неопубликованные откровенные фото

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    Супермодель&nbsp;Белла Хадид - Горячая супермодель Белла Хадид показала свои неопубликованные откровенные фото
    Супермодель Белла Хадид
    Фото: @bellahadid

    Фанаты оценили внешний вид супермодели в комментариях под публикацией

    В сети появились неопубликованные кадры со съемки рекламной кампании люксового бренда Versace, в которой приняла участие американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, признанная самой красивой женщиной в мире. Серия фото была опубликована на ее странице в Instagram.

    Так, на первом размещенном снимке Хадид позирует сидя на коленях на пляже с желтым кассетным плеером в руках. Модель одета в коричневое бикини на завязках с золотыми вставками. Ее образ дополнили золотые серьги, кулон и браслеты на двух руках.

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    Горячая супермодель Белла Хадид показала свои неопубликованные откровенные фото
    Горячая супермодель Белла Хадид показала свои неопубликованные откровенные фото
    Горячая супермодель Белла Хадид показала свои неопубликованные откровенные фото
    Горячая супермодель Белла Хадид показала свои неопубликованные откровенные фото
    Горячая супермодель Белла Хадид показала свои неопубликованные откровенные фото
    Горячая супермодель Белла Хадид показала свои неопубликованные откровенные фото
    Горячая супермодель Белла Хадид показала свои неопубликованные откровенные фото
    Горячая супермодель Белла Хадид показала свои неопубликованные откровенные фото
    instagram.com/bellahadid/

    На другом фото модель лежит на шезлонге в черной мини-юбке и кроп-топе с длинными рукавами, который оформлен глубоким декольте. На ней также — крупные серьги-кольца, несколько цепей на шее, браслет и кольца.

    Кроме того, знаменитость запечатлели сидящей в слитном купальнике на берегу океана под белым зонтом от солнца. При этом на плечи Хадид накинуто ярко-красное полотенце.

    Фанаты оценили внешний вид супермодели в комментариях под публикацией, которая набрала более миллиона лайков. «Просто неотразима, а тот, кто говорит иначе, просто завидует», «Восхитительная фигура», «Великолепна», «Белла, у тебя шикарное тело», «Выглядишь дорого», — высказывались они.

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

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