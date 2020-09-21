Неужели ей 51 год? Дженнифер Лопес снялась в слишком крошечном бикини (фото)
51-летняя певица Дженнифер Лопес отправилась на отдых
Американская певица похвасталась первым отпускным кадром
51-летняя певица Дженнифер Лопес обожает откровенные наряды не только на сцене, но и в жизни. Звезду часто можно увидеть в провокационных аутфитах. Особенную любовь она питает к облегающим силуэтам и крошечным топам. На курортах Дженнифер предпочитает находиться только в бикини, которых у нее великое множество.
На этот раз певица не стала изменять своим привычкам и тоже выбрала крошечный купальник. В него едва поместилась ее пышная грудь. Бикини с тропическим принтом на эффектных завязках идеально подчеркнуло насыщенный шоколадный загар знаменитости. Лопес приняла пикантную позу, позволив камере запечатлеть ее формы во всей красе.
Поклонников очаровал отпускной кадр Дженнифер, они не поскупились на лайки и комплименты в комментариях. «Мое вдохновение», «Кто-то может быть горячее?», «Неужели ей 51 год?», «Такая красотка, я не могу», «Очень сексуальная, просто мечта каждого мужчины», - написали фанаты.Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.
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