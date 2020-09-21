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    Шоу-биз

    Неужели ей 51 год? Дженнифер Лопес снялась в слишком крошечном бикини (фото)

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    <p>51-летняя певица Дженнифер Лопес отправилась на отдых</p> <div></div> - Неужели ей 51 год? Дженнифер Лопес снялась в слишком крошечном бикини (фото)

    51-летняя певица Дженнифер Лопес отправилась на отдых

    instagram.com/jlo/

    Американская певица похвасталась первым отпускным кадром

    51-летняя певица Дженнифер Лопес обожает откровенные наряды не только на сцене, но и в жизни. Звезду часто можно увидеть в провокационных аутфитах. Особенную любовь она питает к облегающим силуэтам и крошечным топам. На курортах Дженнифер предпочитает находиться только в бикини, которых у нее великое множество.

    На этот раз певица не стала изменять своим привычкам и тоже выбрала крошечный купальник. В него едва поместилась ее пышная грудь. Бикини с тропическим принтом на эффектных завязках идеально подчеркнуло насыщенный шоколадный загар знаменитости. Лопес приняла пикантную позу, позволив камере запечатлеть ее формы во всей красе.

    screenshot_1_98
    instagram.com/jlo/

    Поклонников очаровал отпускной кадр Дженнифер, они не поскупились на лайки и комплименты в комментариях. «Мое вдохновение», «Кто-то может быть горячее?», «Неужели ей 51 год?», «Такая красотка, я не могу», «Очень сексуальная, просто мечта каждого мужчины», - написали фанаты.Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

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