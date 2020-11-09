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    Шоу-биз

    Эти бедра сводят мужчин с ума: Каменских в белом бикини порадовала поклонников (фото)

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    <p>33-летняя певица Настя Каменских впечатлила поклонников</p> <div></div> - Эти бедра сводят мужчин с ума: Каменских в белом бикини порадовала поклонников (фото)

    33-летняя певица Настя Каменских впечатлила поклонников

    instagram.com/kamenskux/

    Звезда обнажила сексуальную фигуру на курорте.

    33-летняя певица Настя Каменских напомнила публике о теплых солнечных днях и эмоциях, которые получила на курорте. Настя поделилась кадром, сделанным во время отдыха. Поп-дива сняла верхнюю одежду, оставшись в пикантном купальнике.

    Каменских выбрала откровенное белое бикини, которое эффектно подчеркнуло ее загар. Трусики с высокой линией талии акцентировали внимание на пышных бедрах артистки.

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    instagram.com/kamenskux/

    «Нашла в телефоне еще одно фото с лета. Сколько же воспоминаний осталось до сих пор! Люблю иногда пересматривать и вспоминать радостные моменты. А еще скоро мы все будем подводить итоги года. Можно пересмотреть свои записи и понять, насколько интересным и продуктивным был этот год для меня», — указала довольная собой Настя.

    Звезда получила реакцию фолловеров, на которую рассчитывала. Мужчины восхищенно отреагировали на ее эротический look. «Самая желанная!», «Лучшая наша девочка», «Муж не против таких кадров?», «Мечта, а не женщина», «Услада для мужских глаз!», «Класс, ты огонь. Но хватит худеть, ты прекрасна!», «Твои бедра сводят с ума! Роскошные!», «Ты настоящая? Как с картинки», «Шикарное тело, не зря работала над ним», — прокомментировали они.

    Ранее «Скотч» сообщал, что врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал главную странность коронавируса, которая его больше всего пугает.

    Специалист рассказал, что постоянно сталкивается с ситуацией, когда у людей с явными и не вызывающими никаких сомнений симптомами коронавируса тесты показывают отрицательный результат.

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