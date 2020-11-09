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    Шоу-биз

    Впервые в истории роль Джеймса Бонда исполнит темнокожая актриса: как она выглядит (фото)

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    Актриса Лашана Линч - Впервые в истории роль Джеймса Бонда исполнит темнокожая актриса: как она выглядит (фото)
    Актриса Лашана Линч

    Звезда подверглась травле в сети

    Вопрос о том, кто будет новым Бондом и сменит Дэниела Крэйга на посту агента 007, стал самым обсуждаемым в сфере кинематографа в последнее время. СМИ пророчили роль Джеймса Бонда знаменитому актеру Тому Харди. Другими претендентами были Киллиан Мерфи, Идрис Эльба, Сэм Хьюэн, Ричард Мадден. Однако всех их обошла темнокожая актриса Лашана Линч.

    В интервью Harper’s Bazaar британская актриса Лашана Линч рассказала, что получила роль агента 007 в 25-м фильме знаменитой франшизы. Линч сыграет секретного агента Номи, получив легендарное звание, когда Бонд оказывается в изгнании. После того как в СМИ сообщили, что новым агентом стала женщина, на актрису обрушился шквал критики. Поклонники бондианы не хотели принимать такой ход событий и стали высказывать претензии звезде. Лашане даже пришлось временно удалить свои соцсети.

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    Впервые в истории роль Джеймса Бонда исполнит темнокожая актриса: как она выглядит (фото)
    Впервые в истории роль Джеймса Бонда исполнит темнокожая актриса: как она выглядит (фото)
    Впервые в истории роль Джеймса Бонда исполнит темнокожая актриса: как она выглядит (фото)
    Впервые в истории роль Джеймса Бонда исполнит темнокожая актриса: как она выглядит (фото)
    Впервые в истории роль Джеймса Бонда исполнит темнокожая актриса: как она выглядит (фото)
    Впервые в истории роль Джеймса Бонда исполнит темнокожая актриса: как она выглядит (фото)
    Впервые в истории роль Джеймса Бонда исполнит темнокожая актриса: как она выглядит (фото)
    Впервые в истории роль Джеймса Бонда исполнит темнокожая актриса: как она выглядит (фото)
    Впервые в истории роль Джеймса Бонда исполнит темнокожая актриса: как она выглядит (фото)
    Впервые в истории роль Джеймса Бонда исполнит темнокожая актриса: как она выглядит (фото)
    Впервые в истории роль Джеймса Бонда исполнит темнокожая актриса: как она выглядит (фото)

    «Мне просто нужно напомнить себе, что я являюсь частью чего-то, что будет очень революционным», — делится актриса. Она добавила, что критика направлена не лично против нее, любой другой темнокожей актрисе пришлось бы терпеть такие же нападки. По мнению Линч, люди боятся перемен и не хотят их принимать.

    Ранее «Скотч» сообщал, что врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал главную странность коронавируса, которая его больше всего пугает.

    Специалист рассказал, что постоянно сталкивается с ситуацией, когда у людей с явными и не вызывающими никаких сомнений симптомами коронавируса тесты показывают отрицательный результат.

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