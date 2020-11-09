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    Шоу-биз

    Стало известно, на какой диете всю жизнь сидит Дженнифер Энистон

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    Дженнифер Энистон - Стало известно, на какой диете всю жизнь сидит Дженнифер Энистон
    Дженнифер Энистон

    В свои 51 она выглядит максимум на 30, а ее тело такое же стройное и подтянутое, как в «Друзьях»

    Многие удивляются, как в свои 51 Дженнифер Энистон удается сохранить такую же стройную фигуру, как у ее героини Рэйчел в «Друзьях».

    Актриса не скрывает – она почти всю жизнь сидит на диете. Только не на той, которая исключает все, кроме зеленых овощей, фруктов и листьев салата. Дженнифер называет свой принцип питания «диета без диеты» – она просто убрала из рациона все, что негативно сказывается на организме и состоянии кожи, и оставила только суперфуды. Рассказываем, как питается актриса, чтобы всегда оставаться в отличной форме.

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    Стало известно, на какой диете всю жизнь сидит Дженнифер Энистон
    Стало известно, на какой диете всю жизнь сидит Дженнифер Энистон
    Стало известно, на какой диете всю жизнь сидит Дженнифер Энистон
    Стало известно, на какой диете всю жизнь сидит Дженнифер Энистон
    Стало известно, на какой диете всю жизнь сидит Дженнифер Энистон
    Стало известно, на какой диете всю жизнь сидит Дженнифер Энистон
    Стало известно, на какой диете всю жизнь сидит Дженнифер Энистон
    Стало известно, на какой диете всю жизнь сидит Дженнифер Энистон

    Больше двадцати лет Дженнифер придерживается принципа питания No white food diet («Никакой еды белого цвета»). Актриса исключила картофель, сахар, соль, белый рис, макароны, мучные изделия, сладкие йогурты и мороженое. То есть те продукты, частое употребление которых разрушает коллаген и вызывает морщины, а также приводит к избыточному весу и целлюлиту.

    Несмотря на ограничения, Дженнифер употребляет в пищу много полезных продуктов. В ее рационе присутствуют индейка, курица, нежирная рыба, яйца, черный рис, батат вместо картофеля, орехи, злаковые каши и киноа.

    Овощи и салаты актриса ест в неограниченных количествах, однако фрукты выбирает только те, в которых не так много сахара – то есть винограду Дженнифер предпочитает яблоки.

    Чтобы улучшить метаболизм и подготовить организм к новому дню, Дженнифер натощак выпивает сок из сельдерея. Завтракает звезда нежирным творогом. На полдник у нее несколько детских пюре. На обед Дженнифер съедает овощной суп и кусочек лосося. На ужин актриса обычно выбирает батат с индейкой или салатом.

    Ранее «Скотч» сообщал, что врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал главную странность коронавируса, которая его больше всего пугает.

    Специалист рассказал, что постоянно сталкивается с ситуацией, когда у людей с явными и не вызывающими никаких сомнений симптомами коронавируса тесты показывают отрицательный результат.

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