Стало известно, на какой диете всю жизнь сидит Дженнифер Энистон

В свои 51 она выглядит максимум на 30, а ее тело такое же стройное и подтянутое, как в «Друзьях»

Многие удивляются, как в свои 51 Дженнифер Энистон удается сохранить такую же стройную фигуру, как у ее героини Рэйчел в «Друзьях».

Актриса не скрывает – она почти всю жизнь сидит на диете. Только не на той, которая исключает все, кроме зеленых овощей, фруктов и листьев салата. Дженнифер называет свой принцип питания «диета без диеты» – она просто убрала из рациона все, что негативно сказывается на организме и состоянии кожи, и оставила только суперфуды. Рассказываем, как питается актриса, чтобы всегда оставаться в отличной форме.

Больше двадцати лет Дженнифер придерживается принципа питания No white food diet («Никакой еды белого цвета»). Актриса исключила картофель, сахар, соль, белый рис, макароны, мучные изделия, сладкие йогурты и мороженое. То есть те продукты, частое употребление которых разрушает коллаген и вызывает морщины, а также приводит к избыточному весу и целлюлиту.

Несмотря на ограничения, Дженнифер употребляет в пищу много полезных продуктов. В ее рационе присутствуют индейка, курица, нежирная рыба, яйца, черный рис, батат вместо картофеля, орехи, злаковые каши и киноа.

Овощи и салаты актриса ест в неограниченных количествах, однако фрукты выбирает только те, в которых не так много сахара – то есть винограду Дженнифер предпочитает яблоки.

Чтобы улучшить метаболизм и подготовить организм к новому дню, Дженнифер натощак выпивает сок из сельдерея. Завтракает звезда нежирным творогом. На полдник у нее несколько детских пюре. На обед Дженнифер съедает овощной суп и кусочек лосося. На ужин актриса обычно выбирает батат с индейкой или салатом.

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