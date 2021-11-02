Без макияжа и со складками на животе. «Мисс Украина Вселенная» решилась на честное фото

Модель порадовала поклонников новой публикацией

Украинская модель, победительница конкурса «Мисс Украина Вселенная-2021» Анна Неплях в своем Инстаграме показала себя без роскошных нарядов и макияжа.

На «честных» кадрах девушка предстала в топе и лосинах. Аня решила на собственном примере показать, что никто не идеален, так что на одной фотографии она позировала с плоским животом, а на другой – со складками на животе.

instagram.com/neplyah/

«Хотелось бы написать, что это до и после, но это разница в минуту. Пора уже принять факт, что мы все неидеальны и это нормально иметь складочки, целлюлит, прыщи, секущиеся кончики (здесь можно пополнять список вечно!) и продолжать любить свое тело и заботиться о нем из любви, а не страха быть какой-то не такой, как девушки с картинки Instagram. И помнить, что даже там волшебство фотошопа никто не отменял!» – отметила она.

Ранее «Скотч» сообщал, что «мисс Украина» Яремчук рассекретила свои выдающиеся параметры.

По словам 22-летней модели, в последнее время много нервничала, потому похудела на несколько кило. В настоящее время ее вес составляет 44 кило.