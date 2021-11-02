  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Без макияжа и со складками на животе. «Мисс Украина Вселенная» решилась на честное фото

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    &laquo;Мисс Украина Вселенная-2021&raquo; Анна Неплях - Без макияжа и со складками на животе. «Мисс Украина Вселенная» решилась на честное фото
    «Мисс Украина Вселенная-2021» Анна Неплях
    instagram.com/neplyah/

    Модель порадовала поклонников новой публикацией

    Украинская модель, победительница конкурса «Мисс Украина Вселенная-2021» Анна Неплях в своем Инстаграме показала себя без роскошных нарядов и макияжа.

    На «честных» кадрах девушка предстала в топе и лосинах. Аня решила на собственном примере показать, что никто не идеален, так что на одной фотографии она позировала с плоским животом, а на другой – со складками на животе.

    instagram.com/neplyah/
    instagram.com/neplyah/

    «Хотелось бы написать, что это до и после, но это разница в минуту. Пора уже принять факт, что мы все неидеальны и это нормально иметь складочки, целлюлит, прыщи, секущиеся кончики (здесь можно пополнять список вечно!) и продолжать любить свое тело и заботиться о нем из любви, а не страха быть какой-то не такой, как девушки с картинки Instagram. И помнить, что даже там волшебство фотошопа никто не отменял!» – отметила она.

    Ранее «Скотч» сообщал, что «мисс Украина» Яремчук рассекретила свои выдающиеся параметры.

    По словам 22-летней модели, в последнее время много нервничала, потому похудела на несколько кило. В настоящее время ее вес составляет 44 кило.

    Читайте также: Нет шансов для лесбиянок. Солистка Go_A прокомментировала свою сексуальную ориентацию
    Теги: знаменитости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Без макияжа и со складками на животе. «Мисс Украина Вселенная» решилась на честное фото