«Евровидение-2021». Украина заняла второе место по результатам зрительского голосования

Несмотря на один из самых высоких баллов от зрителей, Украина получила низкую оценку от членов жюри

Украинская группа Go_A в гранд-финале конкурса «Евровидение-2021» получил от телезрителей 267 баллов - это второй самый высокий показатель среди всех финалистов шоу.

На первом месте среди зрительских симпатий оказался победитель «Евровидения» - итальянская группа Måneskin (318 баллов). Третьими, по мнению зрителей, должны стать французы, четвертыми - финны, а пятой - исландцы.

Стоит отметить, что несмотря на один из самых высоких баллов от зрителей, Украина получила низкую оценку от членов жюри - только 97. Самые высокие 12 баллов группы Go_A отдали только литовцы.

Как известно, в субботу, 22 мая в Роттердаме состоялся гранд-финал международного песенного конкурса «Евровидение-2021».

Победителем конкурса стал итальянский группа Måneskin с песней Zitti E Buoni. Второй стала Франция, третья - Швейцария, четвертая - Исландия. Замкнула пятерку лидеров Украины.