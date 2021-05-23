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    «Евровидение-2021». Украина заняла второе место по результатам зрительского голосования

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    «Евровидение-2021». Украина заняла второе место по результатам зрительского голосования

    Несмотря на один из самых высоких баллов от зрителей, Украина получила низкую оценку от членов жюри

    Украинская группа Go_A в гранд-финале конкурса «Евровидение-2021» получил от телезрителей 267 баллов - это второй самый высокий показатель среди всех финалистов шоу.

    На первом месте среди зрительских симпатий оказался победитель «Евровидения» - итальянская группа Måneskin (318 баллов). Третьими, по мнению зрителей, должны стать французы, четвертыми - финны, а пятой - исландцы.

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    Стоит отметить, что несмотря на один из самых высоких баллов от зрителей, Украина получила низкую оценку от членов жюри - только 97. Самые высокие 12 баллов группы Go_A отдали только литовцы.

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    Как известно, в субботу, 22 мая в Роттердаме состоялся гранд-финал международного песенного конкурса «Евровидение-2021».

    Победителем конкурса стал итальянский группа Måneskin с песней Zitti E Buoni. Второй стала Франция, третья - Швейцария, четвертая - Исландия. Замкнула пятерку лидеров Украины.

    Теги: знаменитости Евровидение шоу-бизнес
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    «Евровидение-2021». Украина заняла второе место по результатам зрительского голосования