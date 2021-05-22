Финал «Евровидения-2021». Где и во сколько смотреть

Всего в финале будут участвовать 26 стран

Сегодня в Роттердаме состоится финал песенного конкурса Евровидение. Смотреть онлайн трансляцию можно будет на каналах UA:Перший и СТБ в 22:00.

Украину в финале Евровидения представит группа Go_A с песней Шум. Она выступит под 19 номером. Смотрите выступление Go_A в полуфинале конкурса.

Всего в финале будут участвовать 26 стран.

Ранее «Скотч» сообщал, что 54-летняя Сальма Хайек едва не умерла от коронавируса.

Исполнительница роли в фильме «Бандитки» провела около семи недель в изоляции. Она жила в отдельной комнате. На одном из этапов лечения ей дали кислород. Хайек до сих пор восстанавливается после перенесенной инфекции. Несмотря на то, что в апреле этого года артистка вернулась к работе, она быстро устает и чувствует переутомление.