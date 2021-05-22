  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Финал «Евровидения-2021». Где и во сколько смотреть

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Группа Go_A&nbsp; - Финал «Евровидения-2021». Где и во сколько смотреть
    Группа Go_A 

    Всего в финале будут участвовать 26 стран

    Сегодня в Роттердаме состоится финал песенного конкурса Евровидение. Смотреть онлайн трансляцию можно будет на каналах UA:Перший и СТБ в 22:00.

    Украину в финале Евровидения представит группа Go_A с песней Шум. Она выступит под 19 номером. Смотрите выступление Go_A в полуфинале конкурса.

    Всего в финале будут участвовать 26 стран.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 54-летняя Сальма Хайек едва не умерла от коронавируса.

    Исполнительница роли в фильме «Бандитки» провела около семи недель в изоляции. Она жила в отдельной комнате. На одном из этапов лечения ей дали кислород. Хайек до сих пор восстанавливается после перенесенной инфекции. Несмотря на то, что в апреле этого года артистка вернулась к работе, она быстро устает и чувствует переутомление.

    Читайте также: Взорвалась свеча с запахом вагины. На звезду Marvel подали в суд
    Теги: знаменитости Евровидение шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Финал «Евровидения-2021». Где и во сколько смотреть