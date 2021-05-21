Принцессу Диану обманом заставили дать скандальное интервью 1995 года

Выяснилось, что журналист много раз преступил черту, пытаясь сотворить сенсацию

В 1995 году журналист BBC Мартин Башир взял интервью у принцессы Дианы для передачи Panorama, и эта беседа оказалась громкой сенсацией. Именно в этом интервью леди Ди рассказала, что хотела бы быть «королевой людских сердец», и на весь мир заявила о том, что принц Чарльз не был ей верен. Принцесса сказала: «В этом браке нас было трое», обвинив супруга в изменах с Камиллой Паркер-Боулз. Ее отношения с королевской семьей после этого рухнули окончательно, поскольку репутация дворца была запятнана. Также Диана рассказала о своей депрессии, булимии, селфхарме, тревоге и отчаянии.

В ноябре прошлого года младший брат Дианы граф Чарльз Спенсер вновь привлек внимание к разговору 25-летней давности, обвинив Башира в том, что он обманом вынудил принцессу сделать шаг, обернувшийся историческим скандалом. По словам близкой подруги Дианы Симон Симмонс, принцесса сожалела об этом интервью — особенно потому, что оно привело к первой крупной ссоре с ее старшим сыном — принцем Уильямом.

После независимого расследования, которое полгода вел бывший судья лорд Дайсон, выяснилось, что Башир много раз преступил черту, пытаясь сотворить сенсацию. Он показал Диане фальшивые выписки банковских счетов, когда уговаривал дать интервью, а также соврал ей, что люди из ее окружения за ней следят и сливают таблоидам ее личные данные. На тот момент малоизвестный интервьюер прекрасно знал о психологических проблемах принцессы и, очевидно, понимал, на что нужно надавить. Судья также пришел к выводу, что дело было не только в методах Башира, но и в равнодушии боссов из BBC, которые разрешили сотруднику идти к рейтингам любыми путями и покрывали его. Канал BBC незамедлительно принес свои извинения.

«BBC полностью принимает факты лорда Дайсона. Несмотря на то что в его докладе указано, что принцесса Уэльская Диана желала дать интервью BBC, также ясно, что договоренность с ней достигалась далеко не тем способом, на который имеет право рассчитывать наша аудитория. Мы очень об этом сожалеем. Лорд Дайсон обнаружил очевидные ошибки. Хотя BBC не может вернуться назад на четверть века, мы можем принести полные и безусловные извинения. Их мы сегодня и приносим»

Журналист Башир, который решил бросить работу из-за слабого здоровья, оказался менее сговорчивым и продолжает настаивать на своей невиновности. Он по-прежнему гордится интервью с Дианой и считает, что его решение подделать банковские счета никак не повлияло на ее готовность к беседе. «Я добровольно сотрудничал со следствием уже во второй раз за 25 лет. Я извинился тогда и извиняюсь сейчас за то, что подделал счета. Это было глупо, я об этом сожалею. Но я настаиваю на том, что эти документы никак не повлияли на личный выбор принцессы Дианы, которая решила принять участие в интервью. Грустно, что эта проблема затмила ее храброе решение рассказать свою историю. Она упомянула многие свои проблемы, и вот почему я всегда буду гордиться нашей беседой», — заявил он сегодня.

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