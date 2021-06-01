Ей точно 62? Дерзкая Мадонна в прозрачном наряде заставила забыть о своем возрасте

Звезда в сияющем бра произвела фурор

62-летняя певица Мадонна примерила головокружительно смелый образ. Она надела прозрачное боди с «драгоценным» сияющим бра и облегающие латексные брюки со стразами. Автором наряда стал модельер Жан-Поль Готье. Волосы артистки остались распущенными, а яркий макияж подчеркнул ее необычную внешность.

«Ты всегда можешь заставить девушку позировать», — кокетливо обратилась к дизайнеру Мадонна. Поклонники остались в восторге от знойной фотосессии артистки и не поскупились на комплименты в ее адрес. «Ей точно 62? Я в шоке!», «Красотка на миллион», «Кажется, она остановила время», «Такая же горячая, как и 30 лет назад», — написали фолловеры.

Мадонна и Жан-Поль Готье познакомились в 1987 году после концерта певицы в пригороде Парижа. С тех пор их связывала не только дружба, но и сотрудничество. Три года спустя во время мирового тура Мадонна появлялась в нарядах авторства кутюрье. Именно он придумал для нее «бра-конус», которое стало впоследствии настоящим символом поп-культуры.

24-летняя дочь Мадонны Лурдес Леон явно унаследовала любовь артистки к смелым съемкам. Недавно девушка устроила фотосессию, на которой отважилась обнажить ягодицы.

Ранее «Скотч» сообщал, что в сеть слили фото экс-жены Дурова, которая родила ему двух детей.

Павел и Дарья познакомились еще в студенческие времена, когда будущий миллиардер учился на филологическом факультете, а активная и энергичная девушка была редактором газеты «Студень».

Сейчас Дарья якобы живет с сыном и дочкой в Барселоне, что указано и в ее соцсетях, которые разыскали пользователи.