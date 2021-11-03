Надя Дорофеева призналась, куда пропадают букеты цветов после ее концертов

Артистка отметила, что была бы счастливее получать носки

Знаменитая украинская певица Надя Дорофеева рассекретила, куда девает кучу цветов, которые ей дарят во время концертов. Надя призналась, что физически она не может с собой забирать все букеты.

«К сожалению, в туре, когда мы переезжаем из города в город, просто невозможно взять в автобус все. Потому артисты забирают с собой в отель максимум пару букетов. Остальное мы стараемся всегда раздарить: официантам, которые обслуживают в заведении, персоналу в отеле, где останавливаемся, работникам концертной площадки…В общем, стараемся дать букетам вторую жизнь!» – рассказала Дорофеева.

Также исполнительница призналась, что иногда после концерта остается в пустом зале, собирает все букеты и фотографируется с ними.

«Каждый раз сердце разрывается, потому что не можешь все это забрать домой. А дальше – следующий город, следующий концерт и следующая цветочная порция», – добавила Надя.

В то же время звезда призналась, что цветы, невзирая на их количество, всегда для нее – яркое впечатление. Однако заметила, что была бы не против вместо букетов получать нечто иное:

«Но, честно – если бы вместо букетов зрители каждый раз дарили мне носки, я была бы очень счастлива, потому что они не пропадают», – объяснила артистка.

Ранее «Скотч» сообщал, какую пенсию получает Нина Матвиенко.

По словам артистки, благодаря званию народной артистки Украины она получает 20% надбавку к пенсии.

Артистка призналась, что ее самый большой гонорар за концерт составил $10 тыс.

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