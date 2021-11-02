Виктор Павлик раскрыл прелести отцовства в преклонном возрасте

Жена Павлика уверяет, что артист очень изменился

Знаменитый украинский певец Виктор Павлик в июне этого года стал отцом в четвертый раз. 27-летняя жена певца родила сына Михаила.

По словам жены Виктора Павлика, появление сына перевернуло их жизнь. Если в предыдущих браках артист пропадал на концертах, а после них выбирал друзей, а не семью, то сейчас он спешит к Михасику.

«Я осознаю каждый день, проведенный с сыном. Я ценю. Я хочу проживать год, как несколько лет с ним», – поделился Виктор Павлик.

Таким образом Екатерина Репьяхова заявила, что в позднем отцовстве нет минусов, ведь их сын желанный и рожденный в любви.

Ранее «Скотч» сообщал, что «мисс Украина» Яремчук рассекретила свои выдающиеся параметры.

По словам 22-летней модели, в последнее время много нервничала, потому похудела на несколько кило. В настоящее время ее вес составляет 44 кило.