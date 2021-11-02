  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Виктор Павлик раскрыл прелести отцовства в преклонном возрасте

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Виктор Павлик вместе с сыном - Виктор Павлик раскрыл прелести отцовства в преклонном возрасте
    Виктор Павлик вместе с сыном
    instagram.com/viktorpavlik/

    Жена Павлика уверяет, что артист очень изменился

    Знаменитый украинский певец Виктор Павлик в июне этого года стал отцом в четвертый раз. 27-летняя жена певца родила сына Михаила.

    По словам жены Виктора Павлика, появление сына перевернуло их жизнь. Если в предыдущих браках артист пропадал на концертах, а после них выбирал друзей, а не семью, то сейчас он спешит к Михасику.

    «Я осознаю каждый день, проведенный с сыном. Я ценю. Я хочу проживать год, как несколько лет с ним», – поделился Виктор Павлик.

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    Виктор Павлик раскрыл прелести отцовства в преклонном возрасте
    Виктор Павлик раскрыл прелести отцовства в преклонном возрасте
    Виктор Павлик раскрыл прелести отцовства в преклонном возрасте
    Виктор Павлик раскрыл прелести отцовства в преклонном возрасте
    Виктор Павлик раскрыл прелести отцовства в преклонном возрасте
    Виктор Павлик раскрыл прелести отцовства в преклонном возрасте
    Виктор Павлик раскрыл прелести отцовства в преклонном возрасте
    Виктор Павлик раскрыл прелести отцовства в преклонном возрасте
    instagram.com/viktorpavlik/

    Таким образом Екатерина Репьяхова заявила, что в позднем отцовстве нет минусов, ведь их сын желанный и рожденный в любви.

    Ранее «Скотч» сообщал, что «мисс Украина» Яремчук рассекретила свои выдающиеся параметры.

    По словам 22-летней модели, в последнее время много нервничала, потому похудела на несколько кило. В настоящее время ее вес составляет 44 кило.

    Читайте также: Нет шансов для лесбиянок. Солистка Go_A прокомментировала свою сексуальную ориентацию
    Теги: знаменитости дети звезд шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Виктор Павлик раскрыл прелести отцовства в преклонном возрасте