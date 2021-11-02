Виктор Павлик раскрыл прелести отцовства в преклонном возрасте
Жена Павлика уверяет, что артист очень изменился
Знаменитый украинский певец Виктор Павлик в июне этого года стал отцом в четвертый раз. 27-летняя жена певца родила сына Михаила.
По словам жены Виктора Павлика, появление сына перевернуло их жизнь. Если в предыдущих браках артист пропадал на концертах, а после них выбирал друзей, а не семью, то сейчас он спешит к Михасику.
«Я осознаю каждый день, проведенный с сыном. Я ценю. Я хочу проживать год, как несколько лет с ним», – поделился Виктор Павлик.
Таким образом Екатерина Репьяхова заявила, что в позднем отцовстве нет минусов, ведь их сын желанный и рожденный в любви.
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