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    Шоу-биз

    Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн покатался на качелях в Припяти

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    <p>Тилль Линдеманн прокатился на карусели, что строго запрещено</p> <div></div> - Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн покатался на качелях в Припяти

    Тилль Линдеманн прокатился на карусели, что строго запрещено

    В целях безопасности туристам запрещено прикасаться к любым предметам в зараженной зоне

    Музыкант и лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн продолжает шокировать публику. Сразу после концерта в Киеве музыкант поехал не в какую-нибудь теплую страну на отдых, а прямиком в заброшенный город Припять.

    Там музыкант побродил по окрестностям и сделал фотографии, а также прокатился на карусели, что, между прочим, строжайше запрещено. После чернобыльской трагедии город полностью опустел, однако обрел вторую жизнь благодаря проекту «Чернобыль» от HBO.

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    Публикация от lindemann (@lindemann_de)

    В целях безопасности туристам запрещено прикасаться к любым предметам в зараженной зоне.

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