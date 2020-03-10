Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн покатался на качелях в Припяти



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Тилль Линдеманн прокатился на карусели, что строго запрещено

В целях безопасности туристам запрещено прикасаться к любым предметам в зараженной зоне

Музыкант и лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн продолжает шокировать публику. Сразу после концерта в Киеве музыкант поехал не в какую-нибудь теплую страну на отдых, а прямиком в заброшенный город Припять.

Там музыкант побродил по окрестностям и сделал фотографии, а также прокатился на карусели, что, между прочим, строжайше запрещено. После чернобыльской трагедии город полностью опустел, однако обрел вторую жизнь благодаря проекту «Чернобыль» от HBO.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от lindemann (@lindemann_de) 7 Мар 2020 в 9:44 PST

В целях безопасности туристам запрещено прикасаться к любым предметам в зараженной зоне.