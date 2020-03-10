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    Жизнь

    Гарри и Меган совершили последний выход в качестве членов королевской семьи

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    <p>День Содружества наций в этом году британцы запомнят надолго - самые популярные члены королевской семьи Гарри и Меган вышли в свет в последний раз в этом амплуа</p> - Гарри и Меган совершили последний выход в качестве членов королевской семьи

    День Содружества наций в этом году британцы запомнят надолго - самые популярные члены королевской семьи Гарри и Меган вышли в свет в последний раз в этом амплуа

    31-го марта герцоги Сассекские откажутся от титула «Их Королевское Высочество» и уедут в Канаду

    Принц Гарри и его жена Меган в понедельник, 9 марта, в последний раз приняли участие в публичном мероприятии в качестве членов королевской семьи. Вместе с королевой Елизаветой II, принцем Чарльзом, принцем Уильямом и его женой Кейт они посетили службу в Вестминстерском аббатстве по случаю дня Содружества наций.

     Уже 31-го марта герцоги Сассекские откажутся от титула «Их Королевское Высочество» и уедут в Канаду, где собираются проводить большую часть времени.

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    Гарри и Меган совершили последний выход в качестве членов королевской семьи
    Гарри и Меган совершили последний выход в качестве членов королевской семьи
    Гарри и Меган совершили последний выход в качестве членов королевской семьи
    Гарри и Меган совершили последний выход в качестве членов королевской семьи
    Гарри и Меган совершили последний выход в качестве членов королевской семьи
    Гарри и Меган совершили последний выход в качестве членов королевской семьи

    Напомним, вечером 8 января герцог и герцогиня Сассекские объявили, что отказываются от статуса своих старших членов королевской семьи и полагающихся в связи с этим привилегий. Пара решила начать самостоятельную и финансово независимую жизнь.

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