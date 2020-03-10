Кристиан Бэйл сыграет злодея в фильме Marvel «Тор. Любовь и гром»



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Бейл опубликовал в своем инстаграме изображение с названием четвертой части «Тора»

Четвертый фильм о Торе выйдет 5 ноября 2021 года

Кристиан Бэйл сыграет злодея в фильме «Тор: Любовь и гром» киновселенной Marvel о приключениях супергероя Тора. Об этом Entertainment Tonight сообщила актриса Тесса Томпсон.

Актриса проговорилась о деталях четвертого фильма про Тора в беседе с корреспондентом издания во время премьеры третьего сезона сериала «Мир Дикого Запада». Журналистка спросила актрису о ее роли в «Торе» (Тесса играет в нем Валькирию) и о том, ознакомилась ли она уже со сценарием.

«Да, я прочитала сценарий, но я не могу многого рассказать. В сценарии есть много интересных обменов репликами между мной и персонажем Натали Портман, будет весело. Вы знаете, Тайка Вайтити - режиссер, будет много знакомых лиц, а также появятся новые. Кристиан Бэйл сыграет злодея, и это фантастика!» - рассказала актриса.

Позже Бейл опубликовал в своем инстаграме изображение с названием четвертой части «Тора». Никаких подробностей о том, кого сыграет Бэйл в новом «Торе», пока официально не сообщается.