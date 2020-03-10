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    Жизнь

    Не стало «Трехглазого ворона» из «Игры престолов». Умер актер Макс фон Сюдов

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    <p>Макс фон Сюдов даже в глубокой старости оставался в центре событий киномира</p> <div></div> <p></p> - Не стало «Трехглазого ворона» из «Игры престолов». Умер актер Макс фон Сюдов

    Макс фон Сюдов даже в глубокой старости оставался в центре событий киномира

    Известный артист скончался в возрасте 90 лет

    8 марта во Франции скончался известный шведский актер Макс фон Сюдов. Мужчине было 90 лет. Новость сообщило издание Paris Match со ссылкой на жену артиста — Катрин.

    Известно, что фон Сюдов был любимым актером режиссера Ингмара Бергмана, вместе они создали множество ярких образов на экране. Карьера мужчины началась в 1949 году, он запомнился по ролям в фильмах «Седьмая печать», «Земляничная поляна», «Девичий источник». Позже сыграл в классическом фильме ужасов «Изгоняющий дьявола» и его продолжении, примерял на себя роль профессора Преображенского в европейской экранизации «Собачьего сердца» Михаила Булгакова, даже отметился в кинокомиксах 80-х годов и Бондиане.

    Даже будучи в преклонном возрасте, фон Сюдов не отказывался от новых предложений. Его последние появления на экране тоже были достаточно яркими: Трехглазый ворон в «Игре престолов» и Лор Сан Текка в фильме «Звездные войны: Пробуждение силы».

    Актер. дважды был номинирован на такие престижные премии, как «Оскар», «Золотой глобус» и «Эмми», правда, не получил ни одну из них.

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