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    Шоу-биз

    Gena Viter и Полиграф Шарикоff показали, как ловят от жизни кайф

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    Gena Viter и Полиграф Шарикоff показали, как ловят от жизни кайф

    Артисты представили совместную композицию

    Роскошь, шикарные замки, дорогие машины, главные герои, с элегантностью агентов секретной службы, и конечно же прекрасная девушка - все это о новом дуэте Полиграф Шарикоff и Геннадия Витера. 

    Главные герои видео показывают в клипе что для них значит жить в кайф: рулетка, карты, вкусная еда, дорогие вещи и мир, в котором нет ничего не возможного!

    «Это совершенно новая история, новые образы. Да, они могут показаться экстравагантными и шокирующими, но главный смысл - несмотря на то, что ты примеряешь на себя как артист - оставайся всегда самим собой и всегда живи в кайф!», - так прокомментировал выход видео Gena Viter.

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