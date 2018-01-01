Звезда сериала «Школа» Лиза Василенко показала нового бойфренда

Артистка теперь встречается не с коллегой по фильму, а с футболистом

Исполнительница главной роли в популярном украинском сериале «Школа» Лиза Василенко, которая недавно разорвала отношения со своим партнером по съемочной площадке Александром Петренко, нашла себе нового бойфренда. Избранником артистки стал футболист «Днепра» Денис Костишин, пишет «Главком». «С Денисом мы

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Лиза Василенко

Артистка теперь встречается не с коллегой по фильму, а с футболистом

Исполнительница главной роли в популярном украинском сериале «Школа» Лиза Василенко, которая недавно разорвала отношения со своим партнером по съемочной площадке Александром Петренко, нашла себе нового бойфренда. Избранником артистки стал футболист «Днепра» Денис Костишин, пишет «Главком».

«С Денисом мы знакомы около года, дружили, переписывались, он меня поддерживал в сложные периоды жизни. Как он сейчас мне признался, что я ему была симпатична, но пока я была в отношениях, он не мог себе позволить проявлять знаки внимания как парень, а не друг. Сейчас мы – пара. Несмотря на некоторое осуждение окружающих, я считаю, что каждый должен строить свое счастье, как подсказывает ему сердце», - рассказала Лиза. Совместное фото с девушкой Денис опубликовал на своей странице в Instagram.