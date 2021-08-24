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    Моя Родина – Украина. Звезда «Викингов» посетила Киев и показала своих предков

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    Голливудская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник - Моя Родина – Украина. Звезда «Викингов» посетила Киев и показала своих предков
    Голливудская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник

    «Моя Родина – Украина», – подписала в Instagram кадры знаменитость.

    Голливудская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник приехала на родину в Украину и посетила Киев. Звезда сериала «Викинги» прогулялась по улицам и посмотрела достопримечательности столицы.

    Об этом стало известно с Instagram-аккаунта Винник. Актриса опубликовала несколько фотографий, на которых позировала возле Софийской площади и Андреевской церкви. Компанию звезде составили ее родители, которые, по словам Кэтрин, отпраздновали «золотую свадьбу». Поклонники уверены, что именно поэтому звездная дочь и прилетела в Украину.

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    Моя Родина – Украина. Звезда «Викингов» посетила Киев и показала своих предков
    Моя Родина – Украина. Звезда «Викингов» посетила Киев и показала своих предков
    Моя Родина – Украина. Звезда «Викингов» посетила Киев и показала своих предков
    Моя Родина – Украина. Звезда «Викингов» посетила Киев и показала своих предков
    Моя Родина – Украина. Звезда «Викингов» посетила Киев и показала своих предков
    Моя Родина – Украина. Звезда «Викингов» посетила Киев и показала своих предков
    Моя Родина – Украина. Звезда «Викингов» посетила Киев и показала своих предков

    «Моя Родина – Украина», – подписала в Instagram кадры знаменитость.

    Также Кэтрин Винник посетила музей под открытым небом в селе Пирогово. А позже, она поделилась архивными снимками своих предков из Украины.

    Ранее «Скотч» сообщал, как выглядела Елена Зеленская на День Независимости.

    Супруга президента нарядилась в белую рубашку с классическим воротничком и объемной вышивкой белым цветом, а также белую юбку. Первая леди не перегружали образ яркими аксессуарами. Зеленская также выбрала скромный макияж, а волосы распустила.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес первая леди
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    Моя Родина – Украина. Звезда «Викингов» посетила Киев и показала своих предков