Моя Родина – Украина. Звезда «Викингов» посетила Киев и показала своих предков

«Моя Родина – Украина», – подписала в Instagram кадры знаменитость.

Голливудская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник приехала на родину в Украину и посетила Киев. Звезда сериала «Викинги» прогулялась по улицам и посмотрела достопримечательности столицы.

Об этом стало известно с Instagram-аккаунта Винник. Актриса опубликовала несколько фотографий, на которых позировала возле Софийской площади и Андреевской церкви. Компанию звезде составили ее родители, которые, по словам Кэтрин, отпраздновали «золотую свадьбу». Поклонники уверены, что именно поэтому звездная дочь и прилетела в Украину.

«Моя Родина – Украина», – подписала в Instagram кадры знаменитость.

Также Кэтрин Винник посетила музей под открытым небом в селе Пирогово. А позже, она поделилась архивными снимками своих предков из Украины.

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