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    Шоу-биз

    Стали известны первые финалисты Национального отбора на «Евровидение-2020»

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    Стали известны первые финалисты Национального отбора на «Евровидение-2020»

    В первом туре за право выйти в финал отбора соревновались восемь участников

    Сегодня в Киеве состоялся первый тур национального отбора на песенный конкурс «Евровидение-2020». В жюри национального конкурса в этом году были Тина Кароль, Андрей Данилко и Виталий Дроздов. Ведущий - Сергей Притула.

    В первом туре за право выйти в финал отбора соревновались 8 участников:

    1. Группа [O] ;

    2. Jerry Heil

    3. Katya Chilly

    4. Krutь

    5. Gо-A

    6. Cloudless 

    7. Gio

    8. Assol

    Итоги судейского голосования:

    1 балл - Assol

    2 балла - Gio

    3 балла - Группа [O] 

    4 балла - Katya Chilly

    5 баллов - Cloudless

    6 баллов - Gо-A

    7 баллов - Jerry Heil 

    8 баллов - Krutь

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    instagram.com/eurovision.ua/

    Итоги зрительского голосования:

    1 балл - Assol

    2 балла - [O]

    3 балла - Katya Chilly

    4 балла - Gio

    5 баллов - Cloudless

    6 баллов - Jerry Heil  

    7 баллов - Gо-A

    8 баллов - Krutь

    В итоге по результатам голосования членов жюри и зрителей в финал вышли Krutь,Gо-A, Jerry Heil .

    Напомним, второй полуфинал национального отбора состоится 15 февраля

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    знаменитости Андрей Данилко Тина Кароль отбор на евровидение
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