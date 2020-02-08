Стали известны первые финалисты Национального отбора на «Евровидение-2020»
В первом туре за право выйти в финал отбора соревновались восемь участников
Сегодня в Киеве состоялся первый тур национального отбора на песенный конкурс «Евровидение-2020». В жюри национального конкурса в этом году были Тина Кароль, Андрей Данилко и Виталий Дроздов. Ведущий - Сергей Притула.
В первом туре за право выйти в финал отбора соревновались 8 участников:
1. Группа [O] ;
2. Jerry Heil
3. Katya Chilly
4. Krutь
5. Gо-A
6. Cloudless
7. Gio
8. Assol
Итоги судейского голосования:
1 балл - Assol
2 балла - Gio
3 балла - Группа [O]
4 балла - Katya Chilly
5 баллов - Cloudless
6 баллов - Gо-A
7 баллов - Jerry Heil
8 баллов - Krutь
Итоги зрительского голосования:
1 балл - Assol
2 балла - [O]
3 балла - Katya Chilly
4 балла - Gio
5 баллов - Cloudless
6 баллов - Jerry Heil
7 баллов - Gо-A
8 баллов - Krutь
В итоге по результатам голосования членов жюри и зрителей в финал вышли Krutь,Gо-A, Jerry Heil .
Напомним, второй полуфинал национального отбора состоится 15 февраля