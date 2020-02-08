Стали известны первые финалисты Национального отбора на «Евровидение-2020»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В первом туре за право выйти в финал отбора соревновались восемь участников

Сегодня в Киеве состоялся первый тур национального отбора на песенный конкурс «Евровидение-2020». В жюри национального конкурса в этом году были Тина Кароль, Андрей Данилко и Виталий Дроздов. Ведущий - Сергей Притула.

В первом туре за право выйти в финал отбора соревновались 8 участников:

1. Группа [O] ;

2. Jerry Heil

3. Katya Chilly

4. Krutь

5. Gо-A

6. Cloudless

7. Gio

8. Assol

Итоги судейского голосования:

1 балл - Assol

2 балла - Gio

3 балла - Группа [O]

4 балла - Katya Chilly

5 баллов - Cloudless

6 баллов - Gо-A

7 баллов - Jerry Heil

8 баллов - Krutь

instagram.com/eurovision.ua/

Итоги зрительского голосования:

1 балл - Assol

2 балла - [O]

3 балла - Katya Chilly

4 балла - Gio

5 баллов - Cloudless

6 баллов - Jerry Heil

7 баллов - Gо-A

8 баллов - Krutь

В итоге по результатам голосования членов жюри и зрителей в финал вышли Krutь,Gо-A, Jerry Heil .

Напомним, второй полуфинал национального отбора состоится 15 февраля