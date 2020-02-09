Тина Кароль ошеломила своим появлением на первом полуфинале нацотбора Евровидения



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Для прямого эфира резонансного музыкального события года она выбрала платье в бельевом стиле

8 февраля прошел первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020. Среди судейского состава – знаменитая украинская исполнительница Тина Кароль, которая неизменно поражает каждым своим появлением.

Для первого прямого эфира Тина Кароль выбрала лаконичный образ в бельевом стиле от украинского модного бренда от Bevza. Стоимость ее платья составляет 15 тысяч гривен.

Хрупкая блондинка решила не изменять личному стилю. Певица продемонстрировала роскошный аутфит total white. Атласное платье подчеркнуло стройную фиругу звезды, а откровенное декольте стало пикантной деталью образа.

На лице Тины Кароль – традиционная яркая помада красного цвета и легкий макияж. Look исполнительница и судья Национального отбора дополнила изысканной прической с лаконичными локонами.

Из аксессуаров Тина Кароль выбрала цепочку и серьги, которые гармонировали с ее платьем и босоножками на высоких каблуках.