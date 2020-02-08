Барбара Палвин взволновала поклонников соблазнительным фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/realbarbarapalvin

Помимо безупречного личика, венгерскую модель отличают пышные формы, которые явно выделяют ее

Свое роскошное тело Барбара старается подчеркнуть не только на подиуме и в рекламных кампаниях, но и в обычной жизни. На ее странице появилось фото, которое буквально взорвало микроблог «ангела».

Барбара отправилась на любимые спа-процедуры в Vanessa Marc Spa, надев черное облегающее платье-гольф длиной чуть ниже колен.

Такой фасон подчеркнул роскошные грудь и бедра девушки, а также соблазнительные изгибы ее фигуры, заставив поклонников писать комплименты и признания в любви.

Волосы Барбара уложила на одну сторону, а макияж сделала максимально незаметным – таким образом, ее природная красота стала еще более заметной.

nstagram.com/realbarbarapalvin

«Ты прекрасна», «Красота», «Это просто любовь», – не могут остановиться фолловеры.

К слову, в интервью модель признается, что в повседневной жизни старается не использовать много косметики. Чтобы выглядеть свежей и ухоженной, ей достаточно тонального крема и флюида для губ.

Но если обстановка требует более эффектного внешнего вида, она применяет свое «секретное оружие». «Я обожаю выделять глаза с помощью стрелок», – признается Барбара.