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    Фото

    Барбара Палвин взволновала поклонников соблазнительным фото

    • Розсилка
    Барбара Палвин взволновала поклонников соблазнительным фото
    instagram.com/realbarbarapalvin

    Помимо безупречного личика, венгерскую модель отличают пышные формы, которые явно выделяют ее

    Свое роскошное тело Барбара старается подчеркнуть не только на подиуме и в рекламных кампаниях, но и в обычной жизни. На ее странице появилось фото, которое буквально взорвало микроблог «ангела».

    Барбара отправилась на любимые спа-процедуры в Vanessa Marc Spa, надев черное облегающее платье-гольф длиной чуть ниже колен.

    Такой фасон подчеркнул роскошные грудь и бедра девушки, а также соблазнительные изгибы ее фигуры, заставив поклонников писать комплименты и признания в любви.

    Волосы Барбара уложила на одну сторону, а макияж сделала максимально незаметным – таким образом, ее природная красота стала еще более заметной.

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    nstagram.com/realbarbarapalvin

    «Ты прекрасна», «Красота», «Это просто любовь», – не могут остановиться фолловеры.

    К слову, в интервью модель признается, что в повседневной жизни старается не использовать много косметики. Чтобы выглядеть свежей и ухоженной, ей достаточно тонального крема и флюида для губ.

    Но если обстановка требует более эффектного внешнего вида, она применяет свое «секретное оружие». «Я обожаю выделять глаза с помощью стрелок», – признается Барбара.

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