«Гипнотическая грудь»: знойная миллиардерша Кайли Дженнер в пикантном топе взорвала сеть



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23-летняя модель Кайли Дженнер похвасталась роскошными формами instagram.com/kyliejenner/

Даже родственницы не смогли удержаться от реакции на провокацию девушки

Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер обнародовала пару своих портретов в серебристом топе с откровенным вырезом декольте и облегающих джинсах. Дженнер постаралась сделать так, чтобы главный акцент был на её груди. Сначала она эротично изогнулась и томно посмотрела на камеру.

В такой позе талия Кайли казалась еще тоньше, чем обычно. Кайли выпрямила спину, дав рассмотреть свой плоский живот. Но все же большую часть кадра занимала выдающаяся грудь звезды.

В комментариях отметились старшие сестры модели – Ким и Хлои Кардашьян. Они были поражены роскошными формами Дженнер. «О боже мой, о боже мой!» - написали обе сестры. К ним присоединилась и Хейли Бибер. «Господи, вот это красота», - восхитилась жена поп-музыканта.

Кайли также получила комплименты от поклонников. «Шикарная», «Очень откровенно, но выглядишь супер!», «Твоя грудь завораживает!», «Сестры в шоке от фигуры Кайли», «Изгибы богини», «Красотка!», «Роскошная фигура», - написали пользователи.

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