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    Шоу-биз

    «Гипнотическая грудь»: знойная миллиардерша Кайли Дженнер в пикантном топе взорвала сеть

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    <p>23-летняя модель Кайли Дженнер похвасталась роскошными формами</p> <div></div> - «Гипнотическая грудь»: знойная миллиардерша Кайли Дженнер в пикантном топе взорвала сеть

    23-летняя модель Кайли Дженнер похвасталась роскошными формами

    instagram.com/kyliejenner/

    Даже родственницы не смогли удержаться от реакции на провокацию девушки

    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер обнародовала пару своих портретов в серебристом топе с откровенным вырезом декольте и облегающих джинсах. Дженнер постаралась сделать так, чтобы главный акцент был на её груди. Сначала она эротично изогнулась и томно посмотрела на камеру.

    В такой позе талия Кайли казалась еще тоньше, чем обычно. Кайли выпрямила спину, дав рассмотреть свой плоский живот. Но все же большую часть кадра занимала выдающаяся грудь звезды.

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    «Гипнотическая грудь»: знойная миллиардерша Кайли Дженнер в пикантном топе взорвала сеть
    «Гипнотическая грудь»: знойная миллиардерша Кайли Дженнер в пикантном топе взорвала сеть
    instagram.com/kyliejenner/

    В комментариях отметились старшие сестры модели – Ким и Хлои Кардашьян. Они были поражены роскошными формами Дженнер. «О боже мой, о боже мой!» - написали обе сестры. К ним присоединилась и Хейли Бибер. «Господи, вот это красота», - восхитилась жена поп-музыканта.

    Кайли также получила комплименты от поклонников. «Шикарная», «Очень откровенно, но выглядишь супер!», «Твоя грудь завораживает!», «Сестры в шоке от фигуры Кайли», «Изгибы богини», «Красотка!», «Роскошная фигура», - написали пользователи.

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

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