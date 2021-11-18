Гордон-младший признался, чем обязан своей мачехе – Алесе Бацман

У Дмитрия сложились хорошие отношения с Алесей Бацман

26-летний сын телеведущего и бизнесмена Дмитрия Гордона – Дмитрий Гордон-младший – в программе «ЖВЛ» рассказал об отношениях со своей мачехой, журналисткой Алесей Бацман.

Когда парень в 14 лет начал писать собственные мелодии – именно она инициировала его публичные выступления. Уговорила сыграть на юбилее газеты «Бульвар Гордона». А еще организовала выступление в прямом эфире на Шустер Life в 2010 году. Именно жена отца подтолкнула его к, казалось бы, облачной цели.

«Алеся была тем человеком, который, по сути, дал идею пробовать себя в Соединенных Штатах», – признался Гордон-младший.

Олеся улетела с Дмитрием за океан выбирать колледж и через собственные связи договорилась о прослушивании у известного композитора, обладателя «Грэмми» Уолтера Афанасьева.

Ранее на носках Гордона обнаружили образ Кошевого.

Известный украинский телеведущий и автор популярного You-Tube канала «В Гостях у Гордона» Дмитрий Гордон в последнее время вышел за рамки свойственных себе форматов медиаприсутсвия и открыл онлайн-магазин с товарами, на которых изображен он сам.

Если на конфетах «Гордон в шоколаде» и чехлах «Мобильный Гордон» светлый лик телеведущего еще можно узнать, то с носками и шарфом «Береги кадык» возникают вопросы.