Gorillaz выпустили новую песню и клип



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Трек записан совместно с британским рэпером Slowthai и панк-дуэтом Slaves Фото: instagram.com/gorillaz/

Песня Momentary Bliss станет частью нового проекта группы под названием Song Machine

Gorillaz выпустили новую песню Momentary Bliss, которая станет частью нового проекта группы под названием Song Machine. Группа привлекла для коллаборации музыкантов, работающих в диаметрально противоположных жанрах, — одного из самых популярных британских эмси Slowthai и панк-дуэт Slaves. Впрочем, звучит очень органично.

Релиз сопровождается музыкальным видео, на котором можно увидеть Деймона Албарна, Slowthai, Slaves и анимированных артистов Gorillaz.

Новый проект группы Song Machine будет выпущен в формате музыкальных серий — с релизом песен, музыкальных видео со студии, интервью с артистами и членами группы. Как заявил барабанщик Gorillaz Рассел, группа ломает формат, потому что формат устарел.

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