Супермодель Джиджи Хадид с обнаженной грудью снялась для модного бренда (фото)



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25-летняя модель Джиджи Хадид приняла участие в смелой фотосъемке instagram.com/gigihadid/

Беременная звезда показала кадры в стиле ню

Американская супермодель Джиджи Хадид представила эффектную коллаборацию Calvin Klein и Kith. Джиджи примерила белую рубашку и стильные трусики с высокой посадкой. Из одежды топ-модель оставила на себе лишь светлые джинсы. Джиджи игриво натянула трусики повыше, подразнив фанатов. Звезду также сфотографировали в сверкающем нижнем белье. На плечи девушка накинула oversize-бомбер.

Билборды с сексуальными кадрами Хадид украсили улицы Нью-Йорка. Джиджи снялась без лифчика. Ее голый бюст прикрыли длинные пряди волос. Супермодель выбрала для фотосессии естественный образ. Визажисты нанесли на ее лицо минимум косметики.

Съемки модной кампании проходили в начале этого года. В то время Хадид находилась на раннем сроке беременности – ее живот еще не успел округлиться.

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