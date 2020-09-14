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    Шоу-биз

    Супермодель Джиджи Хадид с обнаженной грудью снялась для модного бренда (фото)

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    <p>25-летняя модель Джиджи Хадид приняла участие в смелой фотосъемке</p> <div></div> - Супермодель Джиджи Хадид с обнаженной грудью снялась для модного бренда (фото)

    25-летняя модель Джиджи Хадид приняла участие в смелой фотосъемке

    instagram.com/gigihadid/

    Беременная звезда показала кадры в стиле ню

    Американская супермодель Джиджи Хадид представила эффектную коллаборацию Calvin Klein и Kith. Джиджи примерила белую рубашку и стильные трусики с высокой посадкой. Из одежды топ-модель оставила на себе лишь светлые джинсы. Джиджи игриво натянула трусики повыше, подразнив фанатов. Звезду также сфотографировали в сверкающем нижнем белье. На плечи девушка накинула oversize-бомбер.

    Билборды с сексуальными кадрами Хадид украсили улицы Нью-Йорка. Джиджи снялась без лифчика. Ее голый бюст прикрыли длинные пряди волос. Супермодель выбрала для фотосессии естественный образ. Визажисты нанесли на ее лицо минимум косметики.

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    Супермодель Джиджи Хадид с обнаженной грудью снялась для модного бренда (фото)
    Супермодель Джиджи Хадид с обнаженной грудью снялась для модного бренда (фото)
    Супермодель Джиджи Хадид с обнаженной грудью снялась для модного бренда (фото)
    Супермодель Джиджи Хадид с обнаженной грудью снялась для модного бренда (фото)
    instagram.com/gigihadid/

    Съемки модной кампании проходили в начале этого года. В то время Хадид находилась на раннем сроке беременности – ее живот еще не успел округлиться.

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

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    знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес Джиджи Хадид
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