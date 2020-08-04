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    Шоу-биз

    «Горячая красотка»: Настя Каменских похвасталась округлостями в облегающем комбинезоне

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    Певица Настя Каменских - «Горячая красотка»: Настя Каменских похвасталась округлостями в облегающем комбинезоне
    Певица Настя Каменских
    instagram.com/kamenskux/

    Певица взбудоражила поклонников новым образом

    Секс-символ украинского шоу-бизнеса Настя Каменских отдохнула в Турции. Она с радостью делилась фото в купальниках, хвастаясь пышными округлостями фигуры. 33-летняя певица дразнила фанатов, оголяя то стройные ноги, то ягодицы. А накануне девушка облачилась в необычный облегающий комбинезон, который дополнила прозрачной портупеей. Наряд подчеркнул ее фигуру, в особенности аппетитные бедра. Каменских распустила волосы, позируя на камеру.

    «Showtime babe», — написал она.

    photo_2020-08-04_11-25-01
    instagram.com/kamenskux/

    Певица взбудоражила поклонников новым образом. Многие стали обсуждать наряд звезды, а другие — ее эффектные формы. «Вот это массивные бедра», «Аппетитная Ким», «Горячая Анастейша», «Ну какая же вы красотка», «Тут настоящая ваша фигура без фотошопа, и она супер, Настюша», «Какая красоточка», «Куда смотрит Потап? В таком на люди выпускать нельзя. Чисто постельный лук», — прокомментировали пост подписчики.

    Ранее «Скотч» писал о трех вещах, на которые можно смотреть бесконечно: как горит огонь, бежит вода и как сладко сопит ваш пушистый котейка. В доказательство последнего факта предлагаем вам оценить чудесные снимки котиков, спящих в смешных и милых позах со своими хозяевами и собратьями.

    Данные фото служат очередным доказательством, что несколько кошек в доме — это круто и весело.

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