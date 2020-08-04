«Горячая красотка»: Настя Каменских похвасталась округлостями в облегающем комбинезоне



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Певица Настя Каменских instagram.com/kamenskux/

Певица взбудоражила поклонников новым образом

Секс-символ украинского шоу-бизнеса Настя Каменских отдохнула в Турции. Она с радостью делилась фото в купальниках, хвастаясь пышными округлостями фигуры. 33-летняя певица дразнила фанатов, оголяя то стройные ноги, то ягодицы. А накануне девушка облачилась в необычный облегающий комбинезон, который дополнила прозрачной портупеей. Наряд подчеркнул ее фигуру, в особенности аппетитные бедра. Каменских распустила волосы, позируя на камеру.

«Showtime babe», — написал она.

instagram.com/kamenskux/

Певица взбудоражила поклонников новым образом. Многие стали обсуждать наряд звезды, а другие — ее эффектные формы. «Вот это массивные бедра», «Аппетитная Ким», «Горячая Анастейша», «Ну какая же вы красотка», «Тут настоящая ваша фигура без фотошопа, и она супер, Настюша», «Какая красоточка», «Куда смотрит Потап? В таком на люди выпускать нельзя. Чисто постельный лук», — прокомментировали пост подписчики.

Ранее «Скотч» писал о трех вещах, на которые можно смотреть бесконечно: как горит огонь, бежит вода и как сладко сопит ваш пушистый котейка. В доказательство последнего факта предлагаем вам оценить чудесные снимки котиков, спящих в смешных и милых позах со своими хозяевами и собратьями.

Данные фото служат очередным доказательством, что несколько кошек в доме — это круто и весело.