Группа «Агонь» презентовала новый альбом «Закладка»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Группа «Агонь»

Альбом с провокационным названием стал второй мульти-жанровой пластинкой группы

За неделю до презентации нового альбома на станции метро «Льва Толстого» можно было заметить Костю и Антона, раздающих прохожим небольшие записки в виде закладок. На них был написан номер телефона, позвонив по которому срабатывал автоответчик с приветствием музыкантов и записью всего релиза – так называемая аналоговая версия «слива» ещё невышедшего материала.

«За выходные на нашу горячую линию дозвонилось и послушало альбом более полутора тысяч человек. Обычно мы получаем фидбэк по нашим релизам, когда трек попадает в ротацию на радио, ТВ, выходит на стримингах. Но с альбомом «Закладка» все совершенно по-другому. Люди ярко реагируют на всех этапах промо: активно комментируют в сети, им нравится живое общение и вот эта DIY-эстетика, которую мы выбрали. Это невероятно вдохновляет и заряжает нас как артистов», - отметили музыканты.

В новый альбом группы вошло «Агонь» девять композиций: