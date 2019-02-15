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    Шоу-биз

    Группа «Агонь» презентовала новый альбом «Закладка»

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    Группа &laquo;Агонь&raquo; - Группа «Агонь» презентовала новый альбом «Закладка»
    Группа «Агонь»

    Альбом с провокационным названием стал второй мульти-жанровой пластинкой группы

    За неделю до презентации нового альбома на станции метро «Льва Толстого» можно было заметить Костю и Антона, раздающих прохожим небольшие записки в виде закладок. На них был написан номер телефона, позвонив по которому срабатывал автоответчик с приветствием музыкантов и записью всего релиза – так называемая аналоговая версия «слива» ещё невышедшего материала.

    «За выходные на нашу горячую линию дозвонилось и послушало альбом более полутора тысяч человек. Обычно мы получаем фидбэк по нашим релизам, когда трек попадает в ротацию на радио, ТВ, выходит на стримингах. Но с альбомом «Закладка» все совершенно по-другому. Люди ярко реагируют на всех этапах промо: активно комментируют в сети, им нравится живое общение и вот эта DIY-эстетика, которую мы выбрали. Это невероятно вдохновляет и заряжает нас как артистов», - отметили музыканты.

    В новый альбом группы вошло «Агонь» девять композиций:

    1. Всем F**K
    2. Я хейтер (feat. The Gitas)
    3. Найди меня
    4. Дочка дилера
    5. Другая (feat. Supersonya)
    6. Бро (feat. BRVSKI, Morphom & Tonya)
    7. Некружит
    8. Океан
    9. Всем Juke (Dub Beans Remix)
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