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    Шоу-биз

    Олег Винник показал, как звучит «Волчица» на немецком языке

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    Олег Винник - Олег Винник показал, как звучит «Волчица» на немецком языке
    Олег Винник

    Украинский артист признался, что поклонницы не дают ему просто погулять по столичным улицам

    Популярность Олега Винника растет с каждым днем все больше и больше. Но если раньше артист мог прогуляться по столице вместе со своей супругой Таюне, то теперь Винник чувствует себя «в безопасности» исключительно заграницей.

    Так как часть жизни Винник провел в Берлине, этот город для него так и остался одним из самых любимых. Там он знает каждую улочку и может подышать свежим воздухом, не боясь встретить «одиноких волчиц». 

    Самые любимые места, рестораны и театр,где он играл в мюзиклах, Винник показал журналистам программы «Ранок з Україною». А также,  неожиданно спел фрагмент своего хита «Вовчиця» на немецком языке.

    Как это было, можно посмотреть прямо сейчас.

    Напомним, что сегодня поклонницы Винника получили еще один музыкальный подарок от кумира - артист презентовал трек «Роксолана».

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