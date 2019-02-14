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    Жизнь

    В полку «Харви Вайнштейнов» прибыло: 7 женщин обвинили бывшего мужа Мэнди Мур в сексуальных домогательствах

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    В полку «Харви Вайнштейнов» прибыло: 7 женщин обвинили бывшего мужа Мэнди Мур в сексуальных домогательствах

    Под раздачу попал Райан Адамс

    Певец и композитор Райан Адамс обвинен в сексуальных домогательствах, по меньшей мере семь женщин признались, что Адамс вел себя с ними неподобающим образом.

    В разгромной статье, опубликованной в New York Times, говорится о том, что певец, пользуясь своим звездным статусом, манипулировал женщинами, в том числе и своей бывшей женой Мэнди Мур. По словам пострадавших, он обещал продвижение по карьерной лестнице «в обмен» на услуги сексуального характера, но, когда не получал, что хотел – оскорблял и бил их.

    В статье также фигурирует одна девушка, которой на момент интимной переписки с Адамсом было всего 14 лет. Издание сообщает, что певец начал переписку с одаренной бас-гитаристкой Авой в 2013 году. Они обменялись фотографиями, после чего певец принуждал девочку к виртуальному сексу в Skype. «У меня были бы большие проблемы, если бы кто-нибудь узнал, о чем мы разговариваем», – написал Адамс Аве в ноябре 2014. Он также обещал пригласить ее поработать в своей студии. Кстати, все это происходило в то время, когда он еще был женат на Мур. Пара официально развелась в 2015 году.

    Сам же Райан Адамс отрицает свою вину, но все же поспешил опубликовать небольшой пост раскаяния в Twitter: «Я не идеальный человек и совершил много ошибок. Если я обидел кого-то, то сделал это непреднамеренно, и теперь приношу свои искренние извинения». Факт виртуальной связи с несовершеннолетней Адамс категорически отрицает.

    Давление морального и физического характера со стороны Адамса также подтвердили его экс-супруга Мэнди Мур, бывшая невеста Меган Батерворс, певицы Фиб Бриджерс и Кортни Джей.


    Джерело: popcornnews

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