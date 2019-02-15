Хейли Болдуин откровенно рассказала о браке: Мне было очень интересно узнать, каково это



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Хейли Болдуин и Джастин Бибер Popcake

Модель счастлива в отношениях. Однако у них с мужем есть моменты, над которыми еще нужно работать

22-летняя Хейли Болдуин рассказала о браке с 24-летним Джастином Бибером. Так, модель призналась, что это ее первые серьезные отношения. Хейли отметила, до того как они с певцом поженились, она и не думала о создании семьи. «Страшно быть замужем такой молодой. И все равно Джастин — человек, с которым я готова прожить всю жизнь», — пояснила Болдуин в эфире развлекательного шоу Кендалл Дженнер ZAZA World.

Она добавила, что они с Джастином не только супруги, но и хорошие друзья. Став женой, Болдуин пришлось привыкнуть к тому, что теперь она не так свободна, как раньше. «Я всегда была сама по себе. А тут сразу свадьба. Мне было очень интересно узнать, каково это — жить с кем-то», — сказала знаменитость.

Джастин и Хейли познакомились в 2009 году. Три года назад между ними впервые начались отношения, которые быстро закончились. «Негативные ситуации бывают и нам до сих пор есть над чем работать», — говорит Болдуин. Ровно год назад пара возобновила отношения. К тому моменту прошло полгода, как Бибер расстался с Селеной Гомес.

Вчера в День всех влюбленных Хейли вспомнила свой первый поцелуй. По словам звезды, это произошло, когда ей было 12 или 13 лет. Это был мальчик, в которого она была влюблена. В тот день они катались на санках. Было очень много снега, они много смеялись и в какой-то момент поцеловались.

Джерело: graziamagazine.ru