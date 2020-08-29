19-летняя дочь Брежневой засветила голые бедра в откровенном образе



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19-летняя Соня Киперман поделилась пикантным роликом

Девушка продемонстрировала фигуру в неожиданных ракурсах

19-летняя Соня Киперман обожает дерзкие фотосъемки. Девушка неоднократно позировала в откровенных платьях и купальниках. В этот раз Соня решила подразнить фолловеров новыми сексуальными кадрами.

Дочь экс-участницы группы «ВИА Гра» также сняла себя в просвечивающем кроп-топе и лосинах со смелыми вырезами на бедрах. Киперман добавила и без того провокационному образу «перчинку»: Соня «забыла» о нижнем белье и позировала без бюстгальтера. Девушка покрутилась перед зеркалом, похваставшись талией.

Ранее «Скотч» сообщал, что вьетнамец не стригся 80 лет и отрастил пятиметровые волосы.

Ухаживать за волосами Чину помогает младший сын. 62-летний Луом (Luom) уверен, что волосы отца священны и их нельзя обрезать.