  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    19-летняя дочь Брежневой засветила голые бедра в откровенном образе

    • Розсилка
    <p>19-летняя Соня Киперман поделилась пикантным роликом</p> <div></div> - 19-летняя дочь Брежневой засветила голые бедра в откровенном образе

    19-летняя Соня Киперман поделилась пикантным роликом

    Девушка продемонстрировала фигуру в неожиданных ракурсах

    19-летняя Соня Киперман обожает дерзкие фотосъемки. Девушка неоднократно позировала в откровенных платьях и купальниках. В этот раз Соня решила подразнить фолловеров новыми сексуальными кадрами.

    Дочь экс-участницы группы «ВИА Гра» также сняла себя в просвечивающем кроп-топе и лосинах со смелыми вырезами на бедрах. Киперман добавила и без того провокационному образу «перчинку»: Соня «забыла» о нижнем белье и позировала без бюстгальтера. Девушка покрутилась перед зеркалом, похваставшись талией.

    Ранее «Скотч» сообщал, что вьетнамец не стригся 80 лет и отрастил пятиметровые волосы.

    Ухаживать за волосами Чину помогает младший сын. 62-летний Луом (Luom) уверен, что волосы отца священны и их нельзя обрезать.

     Читайте также: Когда свадьба превращается в комедию: подборка курьезных фото

     

    знаменитости дети звезд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ