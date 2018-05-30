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    Вышел трейлер «Братьев Систерс» с Хоакином Фениксом и Джейком Джилленхолом в главных ролях

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    <span>Кадр из черной комедии &laquo;Братья Систерс&raquo;</span> - Вышел трейлер «Братьев Систерс» с Хоакином Фениксом и Джейком Джилленхолом в главных ролях
    Кадр из черной комедии «Братья Систерс»

    Режиссером выступил француз Жак Одиар: в 2015 году его картина «Дипан» получила «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля

    В Сети появился трейлер черной комедии «Братья Систерс», снятой по одноименному роману номинанта Букеровской премии Патрика Девитта. События картины разворачиваются в 1851 году: два брата-наемника отправляются на поиски химика, который украл у их босса некую важную вещь, но, добравшись до цели, выясняют, что задание было вовсе не таким, как они думали.

    Картину снял французский режиссер Жак Одиар, наиболее известный по работе «Дипан»: в 2015 году этот фильм получил «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале. «Братья Систерс» — первая англоязычная лента Одиара.

    Как пишет Indiewire, по актерскому составу фильм станет одной из самых звездных картин года. В главных ролях — Хоакин Феникс, Джейк Джилленхол, Джон Си Райли, Риз Ахмед и Рутгер Хауэр. Точная дата премьеры «Братьев Систерс» пока неизвестна: ориентировочно она состоится в начале следующего года.

    Джерело: Bird In Flight

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