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    Концерт Олега Винника в Тернополе начался с минуты молчания

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    Концерт Олега Винника в Тернополе начался с минуты молчания

    Таким образом украинский артист решил почтить память погибшего в зоне АТО Руслана Муляра и своей мамы

    Как ранее сообщал Scotch, в семье украинского артиста Олега Винника случилось горе. После продолжительной болезни ушла из жизни его 80-летняя мать.

    Но, главный блондин Украины не стал отменять ранее запланированный концерт на стадионе в городе Тернополь.

    Этот концерт он решил посвятить своей маме.

    По словам артиста, его мать предчувствуя близкую смерть, попросила Олега Винника ни в коем случае не отменять концерты.

    «Мама всегда была веселым человеком, душой компании, любила петь. В последнее время она сильно болела. Пару дней назад сказала мне: не переживай, мне уже лучше, но мои дни подходят. А еще пожелала, чтобы я всегда был здоров, счастлив и никогда не отменял ни одного концерта в своей жизни. Поэтому сегодня все песни я буду петь для своей матери», - отметил артист в начале концерта.

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    Концерт Олега Винника в Тернополе начался с минуты молчания
    Концерт Олега Винника в Тернополе начался с минуты молчания
    Концерт Олега Винника в Тернополе начался с минуты молчания
    Концерт Олега Винника в Тернополе начался с минуты молчания
    Концерт Олега Винника в Тернополе начался с минуты молчания
    Концерт Олега Винника в Тернополе начался с минуты молчания
    Концерт Олега Винника в Тернополе начался с минуты молчания
    te.20minut.ua

    Напомним, что пару лет назад от сердечного приступа скончался отец артиста.

    «Отцу стало плохо по дороге ко мне на концерт. Наверное, он перенервничал и под влиянием положительных эмоций его сердце не выдержало. Сразу после концерта я поехал к отцу в больницу со всеми цветами, которые мне подарили. Но я не успел. Он умер, так и не побывав на моем выступлении», — рассказал в одном из интервью Олег Винник.

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