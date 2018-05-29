Известная украинская певица показала свое «Тело»

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Анна Добрынева

Анна Добрынева презентовала новую авторскую композицию

В последние дни мая, когда весна уступает свое место долгожданному лету, популярная певица Анна Добрыднева презентует свой новый горячий сингл с интригующим названием «Тело».

Новая аудиоработа Добрыдневой, как и все предыдущие, является авторской. Ну и конечно же, главным лейтмотивом новой композиции является любовь.

«С каждой своей новой песней – я влюблена. Влюблена в историю, которую рассказываю своим поклонникам, в те эмоции, которые переживала при ее рождении. Ни для кого не секрет, что все мои песни автобиографичны, и эта история с «Телом» - также из моей жизни. Я благодарна Вадиму Лисице за то, что прочувствовал мои эмоции, подчеркнул их удачной аранжировкой и помог создать такую веселую летнюю историю. Надеюсь, вы полюбите ее и она будет приносить вам удовольствие на протяжении всего лета», - так прокомментировала выход нового трека артистка.

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