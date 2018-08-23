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    Жизнь

    Любовный треугольник: Знакомая Яны Беляевой утверждает, что девушка живет вместе с супругом Ани Лорак

    • Розсилка
    Любовный треугольник: Знакомая Яны Беляевой утверждает, что девушка живет вместе с супругом Ани Лорак

    В сети продолжают обсуждать возможный развод Ани Лорак с Муратом

    Как ранее сообщал Scotch, пару недель назад, супруга украинской певицы Ани Лорак застукали в одном из столичных заведений в обнимку с девушкой Яной. В сети появилось видео на котором отчетливо видно, как Мурат обнимает девушку и гладит ее бедра.

    И несмотря на то, что Яна Беляева отрицает роман с мужем Ани Лорак и утверждает, что они с Муратом находятся исключительно в дружеских отношениях, инсайдеры говорят об обратном.

    Так, по словам знакомой пары, Беляева и Мурат снимают квартиру в престижном районе Киева. Вполне вероятно, что они это делают на деньги Каролины. Об этом изданию Обозревателю сообщил приближенный к окружению Беляевой источник, пожелавший остаться неизвестным.

    Более того, источник утверждает, что у Мурата несколько девушек.

    «Он постоянно тусил в этом клубе с девушками. У него их всегда было много. И даже сейчас Яна не единственная», - поделился информацией источник.

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