Солистка группы «НеАнгелы» призналась, что в школе ее называли змеей



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Вика из группы «НеАнгелы»

Кто бы мог подумать, что сексапильную красотку Викторию из группы «НеАнгелы» дразнили в школе

Часто случается так, что будущим звездам приходится пережить непростое детство. Не обошли стороной школьные «дразнилки» и солистку группы «НеАнгелы» Вику.

По словам девушки, она и сама не была «подарочком», и часто из-за своеобразного нрава возникали разногласия со сверстниками.

«Меня очень дразнили в детстве. У меня фамилия Смеюха, и как-то мы поссорились с подружками, между нами произошел какой-то раздор. И они подговорили старшеклассников, чтобы те коверкали мою фамилию – «змеюка, змеюка». Иду по коридору, и со всех сторон слышу это «змеюка»… Меня это очень злило», – рассказала Виктория Смеюха за кулисами шоу «З Днем народження, Україно!».

Кроме того, уже в школе у Вики были совсем другие интересы и приоритеты. И это, конечно же, тоже не всегда нравилось сверстникам.

«Пока одноклассницы ходили с пивом и сигаретой, я занималась спортом – хотела иметь идеальную фигуру. У меня над кроватью даже висела фотография топ-модели, которая мне нравилась. Помню, у нее даже были такие же волосы, как у меня. Мне очень хотелось добиться такого же результата, красивого пресса, и я усиленно работала над фигурой. Именно тогда у меня появилась особенно сильная тяга к спорту», – поделилась Вика.