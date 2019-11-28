Утонченная Ризатдинова в белье снялась для глянца



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Знаменитость появилась на страницах Harper's Bazaar Ukraine

Поклонники оценили новый образ звезды

Украинская гимнастка и участница «Танцев со звездами» Анна Ризатдинова порадовала поклонников кадрами с новой фотосессии. Знаменитость стала лицом декабрьского выпуска глянца Harper's Bazaar Ukraine. Автором фотосессии выступила Анна Иконникова.

На фотографиях Анна предстает в нежном образе. Звезда позирует в черном боди, белой полупрозрачной рубашке, а также нижнем спортивной белье.

«Очень хорошая», «Красавица», «такая настоящая», «лучшая, вам нет равных», «очень красивая и талантливая», «Вы – крутая», - пишут в комментариях под фото сторонники знаменитости.