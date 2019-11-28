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    Шоу-биз

    Утонченная Ризатдинова в белье снялась для глянца

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    <p>Знаменитость появилась на страницах Harper's Bazaar Ukraine</p> <div></div> - Утонченная Ризатдинова в белье снялась для глянца

    Знаменитость появилась на страницах Harper's Bazaar Ukraine

    Поклонники оценили новый образ звезды

    Украинская гимнастка и участница «Танцев со звездами» Анна Ризатдинова порадовала поклонников кадрами с новой фотосессии. Знаменитость стала лицом декабрьского выпуска глянца Harper's Bazaar Ukraine. Автором фотосессии выступила Анна Иконникова.

    На фотографиях Анна предстает в нежном образе. Звезда позирует в черном боди, белой полупрозрачной рубашке, а также нижнем спортивной белье.

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    Утонченная Ризатдинова в белье снялась для глянца
    Утонченная Ризатдинова в белье снялась для глянца
    Утонченная Ризатдинова в белье снялась для глянца

    «Очень хорошая», «Красавица», «такая настоящая», «лучшая, вам нет равных», «очень красивая и талантливая», «Вы – крутая», - пишут в комментариях под фото сторонники знаменитости.

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